Il Napoli si appresta a vincere uno Scudetto che vale ancora di più. Nonostante un campionato dominato sin dall’inizio della stagione, dove il primato azzurro non è stato mai messo in discussione, non si può dire infatti che i ragazzi Spalletti abbiamo dovuto soltanto gestire la supremazia schiacciante nei confronti delle inseguitrici decisamente scarse e non all’altezza.

Lo Scudetto del Napoli vale molto di più

La scottante eliminazione del Calcio Napoli da parte del Milan, in Champions League, ha rivelato che la squadra rossonera è tutt’altro che scarsa o eccessivamente inferiore a quella partenopea. Si tratta d’altronde dei campioni d’Italia in carica, non dei brocchi qualunque, che quest’anno sono giunti tra i primi 4 d’Europa. Stesso discorso per l’Inter, che si gioca l’accesso in finale di Champions con i cugini rossoneri. Squadre che certamente hanno concentrato le proprie forze nell’Europa che conta, trascurando la Serie A (infatti rischiano di non qualificarsi per la prossima Champions), ma in semifinale non ci arrivi solo per opera dello Spirito Santo.

Il dominio su una Serie A che primeggia in Europa

In semifinale, anche se “solo” in Europa League, ci sono anche Roma e Juventus impegnate rispettivamente con Leverkusen e Siviglia. La competizione è ritenuta subalterna alla Champions league, tuttavia l’albo d’oro degli ultimi dieci anni vede nomi come Manchester United, Atletico Madrid, Chelsea oltre a Siviglia, Villareal ed Eintracht Francoforte. Insomma, non proprio squadrette. Anche per giungere in fondo a questa competizione bisogna essere forti, e non poco.

Capitolo finale dedicato alla Conference League, con la Fiorentina ancora in semifinale. Quest’ultimo torneo, di recentissima istituzione, è oggettivamente meno prestigioso degli altri due, ma vedere anche lì un’italiana dà la sensazione di una Serie A molto competitiva anche in ambito continentale.