Il Calcio Napoli rischia di festeggiare la matematica certezza del terzo Scudetto da casa. Se gli azzurri dovessero battere sabato pomeriggio la Salernitana allo Stadio Diego Armando Maradona, infatti, basterebbe una non-vittoria della Lazio nella partita contro l’Inter in programma domenica alle 12,30 al ‘Meazza‘ di Milano, per consegnare il titolo al club di Aurelio De Laurentiis a distanza di 33 anni dall’ultimo trionfo del 29 aprile 1990.

Per ovviare alla clamorosa mancanza della Lega Serie A, che ha impostato un calendario sconsiderato senza valutare tale opzione, è arrivata la proposta ufficiale del consigliere Luigi Musto. Il Presidente della Commissione Politiche Giovanili e Lavoro, infatti, ha diramato un comunicato nel quale chiede di aprire l’impianto di Fuorigrotta per permettere ai tifosi azzurri di assistere alla partita tra nerazzurri e biancocelesti, in modo da poter festeggiare eventualmente il titolo nel proprio tempio.

L’amministrazione comunale sta cercando una soluzione in tal senso, seguiranno aggiornamenti.

Festa Scudetto allo Stadio Maradona, il comunicato stampa del consigliere Luigi Musto

L’accoglienza riservata ieri agli AZZURRI a Capodichino dopo la splendida vittoria a Torino è solo il preludio alla grande festa che ci sarà,ci auguriamo da tifosi innanzitutto,forse già Domenica prossima se il Napoli dovesse battere la Salernitana nella sfida di Sabato 29 Aprile.

È per questo che stamane ho chiesto ufficialmente al Sindaco di farsi portavoce delle tante richieste che mi stanno giungendo dai giovani soprattutto:

Sarebbe un bellissimo gesto verso la tifoseria aprire lo Stadio Maradona Domenica 30 Aprile e permettere di vivere la partita del Meazza tra Inter e Lazio tutti insieme,che potrebbe “consegnarci” indirettamente lo scudetto.

Una prima giornata di festa magari con la presenza dei calciatori che potrebbero gioire con il popolo Napoletano fin da subito.

La “meraviglia” a cui hanno assistito ieri increduli,gli sta dando il metro di ciò che dovranno vivere circondati dall’affetto della gente e questa potrebbe essere una buona “prima occasione”

Avanti…ci siamo quasi!