Un tuffo negli anni ’80. In vista dell’imminente Scudetto che il Calcio Napoli si appresta a festeggiare domenica allo Stadio Diego Armando Maradona, iniziano a spuntare bare e necrologi. Nel rione Case Nuove, zona popolare situata nei pressi di Piazza Mercato, è stato addirittura imbastito un vero e proprio cimitero.

Scudetto Napoli, spunta il cimitero delle squadre di Serie A

Su un piccolo appezzamento di terreno è stata collocata una bara, posizionata centralmente, e sono stati piantati ben 19 crocefissi con annessi lumini. Sullo sfondo uno striscione che recita: “Per l’Italia intera un dolore atroce, dopo tanti anni vi abbiamo messi in croce“.

Sull’estremità superiore di tutte le croci sono stati collocati i loghi delle squadre di Serie A, che in questa stagione hanno dovuto soccombere al cospetto degli uomini di Luciano Spalletti, dimostratisi superiori durante tutto l’arco del campionato. Sul feretro, appoggiate in bella mostra, le sciarpe dei quattro club di Milano e Torino, le città che storicamente rappresentano lo strapotere del Nord nei confronti del Sud.

Una goliardica (e macabra) rappresentazione del dominio partenopeo, che sta attirando centinaia di turisti e tifosi, oltre a qualche polemica social. Non tutti infatti hanno apprezzato l’utilizzo di parallelismi funebri con la vittoria del Napoli.

Bare e necrologi per Milan e Juventus come negli anni 80

Il popolo partenopeo non è nuovo a questo tipo di associazione: anche alla fine degli anni 80′, quando Diego Armando Maradona ribaltò la geografia del pallone e portò Napoli sul tetto d’Italia e d’Europa, il Milan e la Juventus in particolare furono date per ‘defunte’. Rimangono memorabili le immagini di veri e propri funerali celebrati a rossoneri e bianconeri.

All’epoca fu il modo un pò macabro ma sicuramente folkloristico per suggellare un’insperata inversione di tendenza nell’albo d’oro dei vincitori. Oggi rappresenta una sorta di ritorno al passato, un flashback del destino che muta nel reale.

Il video di Antonio Manganiello al ‘cimitero della serie A’

Ecco il video di Antonio Manganiello registrato alle Case Nuove, che mostra il cimitero delle squadre di Serie A creato dai tifosi del Napoli.