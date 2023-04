Napoli-Salernitana, le probabili formazioni. Le scelte di Spalletti per l’assalto tricolore

Ci siamo. È arrivato il grande giorno. Il Calcio Napoli scenderà in campo alle 15 contro la Salernitana nella partita valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Se la Lazio non vincerà nel lunch match delle 12,30 in programma allo Stadio Meazza di San Siro contro l’Inter, gli azzurri vincendo avranno la possibilità di diventare matematicamente Campioni d’Italia per la terza volta nella propria storia quasi centenaria.

Sono passati 33 anni dal secondo e fino ad ora ultimo Scudetto vinto da Diego Armando Maradona e compagni: era il 29 aprile del 1990 infatti quando dopo l’1-0 firmato da Marco Baroni contro la Lazio allo Stadio San Paolo, i partenopei conquistarono il tanto agognato tricolore.

Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Politano e Mario Rui, ancora infortunati, ma potrà contare sul ritorno del Cholito Simeone, che partirà dalla panchina pronto a subentrare. Tra i pali come sempre ci sarà Alex Meret, con capitan Di Lorenzo, Rrahmani, Kim ed Olivera a comporre la linea difensiva.

Anguissa, Lobotka e Zielinski comporranno il centrocampo azzurro, mentre in avanti ballottaggio tra Elmas ed il Chucky Lozano: la scelta del tecnico toscano dovrebbe ricadere sul messicano, ma non sono escluse sorprese dell’ultim’ora.

Al centro dell’attacco ci sarà Victor Osimhen, pienamente recuperato dall’infortunio. Il nigeriano nell’ultimo allenamento si è fermato accusando un problema al polpaccio facendo rimanere tutti con il fiato sospeso, salvo poi riprendersi dopo poco senza riportare conseguenze. Al suo fianco il georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli-Salernitana, le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Dia. All. Sousa