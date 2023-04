Scudetto Napoli, anche Palazzo Reale e Cardarelli in festa: si tingono di azzurro

Anche il Palazzo Reale di Napoli e l’ospedale Cardarelli si colorano d’azzurro per festeggiare lo scudetto del Calcio Napoli. Nella giornata di oggi il Napoli potrebbe diventare aritmeticamente campione d’Italia per la terza volta nella propria storia: qualora la Lazio non vincesse contro l’Inter ed i partenopei conquistassero tre punti contro la Salernitana, la vetta in campionato non potrebbe più essere messa in discussione.

Festa Scudetto del Napoli: Palazzo Reale e Cardarelli colorati di azzurro

La città di Napoli festeggia ormai da mesi una vittoria attesa da 33 anni, mettendo da parte una proverbiale scaramanzia che, stavolta, è stata del tutto abbandonata per lasciare il posto alla gioia. Il dominio in questa stagione di Serie A ha permesso ai napoletani di addobbare strade e piazze con largo anticipo, una marea azzurra che adesso ha investito anche luoghi importanti come il maggiore ospedale napoletano e del Sud Italia e la residenza dei sovrani di Napoli e delle Due Sicilie, la quale è attualmente il museo cittadino che più sta crescendo in termini di apprezzamento e numero di visitatori.

Il comunicato del Cardarelli

In occasione della Partita Scudetto di domenica 30 aprile il Cardarelli illumina la facciata di azzurro e potenzia i servizi di emergenza. Sabato 29 e domenica 30 aprile dalle 20.00 alle 24.00 la facciata monumentale dell’ospedale di Napoli sarà illuminata da fasci di luce azzurri per celebrare la sfida della squadra della città.

Domenica 30 aprile, invece, a partire dal turno delle 14.00 i servizi di emergenza vedranno un potenziamento con il raddoppio del personale ortopedico presso il Pronto Soccorso e la disponibilità di cinque medici in più presso i reparti che potranno accorrere in caso di necessità. Il personale infermieristico sarà potenziato in base alle necessità, avvalendosi degli infermieri di supporto sempre disponibili in Azienda.

L’ospedale, inoltre, ha predisposto fino a martedì 2 maggio il blocco dei ricoveri programmati per sette reparti chirurgici: le tre chirurgie, la neurochirurgia, la chirurgia toracica, le due ortopedie. Inoltre, i due reparti di terapia intensiva hanno riservato quattro posti letto per i casi di maggiore gravità che dovessero verificarsi nelle giornate di sabato e domenica.

Anche il servizio di vigilanza in Pronto Soccorso è stato potenziato per poter far fronte ad eventuali maxi afflussi. Molti medici, infermieri OSS e tecnici che dovranno montare nel turno serale hanno comunicato che, in modo volontario, anticiperanno lo spostamento presso l’ospedale per garantire la puntualità dell’ avvicendamento ai colleghi.

Le solite, immancabili, critiche

Non mancano, come era scontato immaginare, le critiche da parte di coloro che a volte sembrano voler più trovare il pelo nell’uovo che contribuire alla celebrazione di un momento storico. Lo scudetto del Napoli non è solo un risultato sportivo, ma il rovesciamento delle dinamiche di potere in Italia. Le inchieste dei giorni nostri che riguardano la Juventus, come quelle del passato (Calciopoli) di cui grazie a Report sono emersi recentemente nuovi elementi a carico di Inter e Milan, dimostrano che gli interessi che ruotano intorno al calcio sono enormi ed in grado di spostare sensibilmente gli equilibri economici e sociali dei territori.