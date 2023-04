Inzaghi si inchina: “Faccio i miei complimenti al Napoli. Bravissimi, scudetto meritato”

Subito dopo la vittoria dell’Inter, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport cogliendo l’occasione per complimentarsi con il Napoli, ormai a un passo dallo scudetto.

Inter, Inzaghi si complimenta con il Napoli

“Faccio i miei complimenti a tutti perché sono stati bravissimi, hanno fatto un grandissimo lavoro, hanno avuto una continuità che le altre squadre non hanno avuto. Hanno vinto uno scudetto con pieno merito“ – ha detto il tecnico dell’Inter parlando dei successi della squadra azzurra.

La vittoria dell’Inter contro la Lazio ha permesso al Napoli di giungere letteralmente a un passo dallo scudetto: ora manca l’ultimo tassello, quello del match contro la Salernitana che, con il trionfo degli azzurri, decreterebbe direttamente il club partenopeo campione d’Italia. Diversamente, il trionfo sarebbe soltanto rimandato.

Intanto in città continua la grande festa, esplosa già dalle prime ore del mattino. Sono migliaia i tifosi che si sono riversati nei pressi dello stadio Diego Armando Maradona per sostenere la squadra e in tanti hanno affollato le vie del centro dando vita a festosi cortei.

Una gioia generale ed un’immensa commozione quasi racchiusa nelle lacrime di Decibel Bellini, celebre speaker del Napoli, che giunto in campo per annunciare le formazioni si è lasciato andare ad un pianto liberatorio dicendo: “E’ un sogno, ho i brividi”.