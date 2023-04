La nuova data dello Scudetto del Napoli: le combinazioni dopo il pari con la Salernitana

Napoli rimanda la festa Scudetto dopo il pareggio con la Salernitana allo stadio Diego Armando Maradona. I cugini granata sono riusciti a strappare un punto a Fuorigrotta, arginando momentaneamente la marea azzurra che dovrà attendere ancora qualche giorno per travolgere di gioia tutto e tutti.

La nuova data dello Scudetto del Napoli dopo il pari con la Salernitana

Vista la sconfitta della Lazio, attualmente i partenopei devono guardare anche al risultato di Bologna-Juventus: i bianconeri in caso di vittoria, questa sera, potrebbero superare i biancoazzurri in classifica portandosi a quota 62.

Per il Napoli in realtà non cambia molto. Deve conservare infatti un vantaggio di 16 punti sulla seconda in classifica a cinque giornate dal termine, ossia la 33esima giornata di campionato. In caso di mancata vittoria sia della Lazio contro il Sassuolo mercoledì, sia di mancata vittoria della Juventus (che però deve ancora giocare stasera), il Napoli può diventare campione anche senza giocare o addirittura perdendo.

Se la Juventus vincesse sia stasera che giovedì, invece, il Napoli deve conquistare tre punti contro l’Udinese. In caso di mancata vittoria della Juve oggi, al Napoli basterebbe un pareggio in caso di vittoria della Lazio. In caso di risultati utili per la seconda in classifica, che siano indifferentemente i bianconeri o i laziali, e di sconfitta per i partenopei, la festa scudetto dovrebbe essere ulteriormente rimandata al fine settimana del 6 e 7 maggio quando il Napoli affronterà la Fiorentina, mentre Lazio e Juve dovranno affrontare Milan e Atalanta.