Si è tenuta la conferenza stampa dopo la riunione in Prefettura tra le autorità ed il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis, alla quale hanno partecipato anche il prefetto Claudio Palomba ed il sindaco Gaetano Manfredi. Sul tavolo il tema caldissimo della festa Scudetto, slittata da domenica scorsa a questa settimana dopo il pareggio maturato allo Stadio Maradona tra gli azzurri e la Salernitana.

Da domani sera, mercoledì 3 maggio, verrà riproposta la maxi-isola pedonale proposta già il weekend scorso, ma solo nel caso in cui la Lazio non dovesse battere il Sassuolo, consegnando di fatto il tricolore al Napoli anche prima della partita di Udine. Nel caso di vittoria dei biancocelesti, il provvedimento slitterebbe al giorno dopo.

Festa Scudetto, il prefetto Claudio Palomba: “Giovedì Stadio Maradona aperto ai tifosi anche se la Lazio dovesse vincere”

“Mercoledì sera alle 21 partirà il piano sicurezza che abbiamo messo in pratica domenica, con la possibilità di revoca nel caso la Lazio dovesse vincere, ma ovviamente ci auguriamo che non sia così. Giovedì in ogni caso lo stadio verrà aperto per consentire ai tifosi di assistere a Napoli-Udinese, mentre domenica prossima attueremo lo stesso piano di quella precedente”.

Il sindaco Gaetano Manfredi: “La nostra comunità insieme giovedì sera come fosse una partita del Napoli”

“Giovedì sera lo stadio sarà aperto, guarderemo tutti insieme la partita tra gli azzurri e l’Udinese. È un modo per riunire la nostra comunità, vivremo l’evento come se il Napoli fosse in campo al Maradona. Anche i mezzi pubblici verranno potenziati fino alle 2 di notte come se giocassimo in casa. Domenica prossima invece la partita con la Fiorentina sarà alle 18, e a seconda di cosa accadrà mercoledì o giovedì ci regoleremo di conseguenza. Le strutture sono tutte allestite, e stiamo organizzando un potenziamento dei trasporti. Grazie ai tifosi e ai cittadini per la civiltà dimostrata domenica scorsa”.

Il presidente Aurelio De Laurentiis: “Paolo Sorrentino era pronto a scendere con me in campo”

“Anche io come il sindaco ringrazio il popolo napoletano, che ha dimostrato grande maturità. Avevamo preparato i festeggiamenti, anche Paolo Sorrentino era pronto a scendere con me in campo ma purtroppo abbiamo dovuto rimandare. Allora ho pensato, data anche la limitazione ai tifosi ospiti prevista per la trasferta di Udine, di dare vita ad un’implementazione dei due schermi esistenti al Maradona con altri otto schermi, uno per ogni settore. In questa maniera si potrà assistere da qualunque posizione ad Udinese-Napoli. Abbiamo dovuto istituire un prezzo simbolico di 5 euro, valido per ogni settore, con prelazione agli abbonati. Al netto dei costi sostenuti, il ricavato verrà devoluto in beneficenza. Anche questore e prefetto si sono mossi per implementare servizi e sicurezza, ci auguriamo tutti di accompagnare la squadra verso il traguardo tanto agognato. La mini festa in programma domenica scorsa, la riproporremo contro la Fiorentina tra pochi giorni”.