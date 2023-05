Il Calcio Napoli è a un passo dal tanto agognato terzo Scudetto della sua storia. Dopo il pareggio fuori programma di domenica scorsa allo Stadio Maradona gli azzurri dovranno però ancora attendere qualche ora per festeggiare il matematico trionfo. Con la mancata vittoria della Juventus a Bologna, la Lazio rimane l’ultima squadra ad essere solo virtualmente ancora in corsa per raggiungere i partenopei.

Data Scudetto Napoli, questione di ore: tutte le combinazioni da mercoledì a domenica

Napoli campione mercoledì se : la Lazio perde o pareggia contro il Sassuolo all’Olimpico . La Lazio avrebbe 61 o 62 punti e il Napoli 79, con 18 o 17 lunghezze di vantaggio e 15 punti a disposizione per i biancocelesti.

: . La Lazio avrebbe 61 o 62 punti e il Napoli 79, con 18 o 17 lunghezze di vantaggio e 15 punti a disposizione per i biancocelesti. Napoli campione giovedì se : la Lazio vince contro il Sassuolo e gli azzurri vincono contro l’Udinese . La Lazio andrebbe a 64 e il Napoli a 82, a +18 con 15 punti a disposizione.

: . La Lazio andrebbe a 64 e il Napoli a 82, a +18 con 15 punti a disposizione. Napoli campione giovedì se : la Lazio vince contro il Sassuolo, gli azzurri pareggiano a Udine . I biancocelesti andrebbero a 64, il Napoli a 80, +16 con 15 punti a disposizione.

: . I biancocelesti andrebbero a 64, il Napoli a 80, +16 con 15 punti a disposizione. Napoli campione domenica se : la Lazio vince con il Sassuolo e perde o pareggia con il Milan, gli azzurri perdono a Udine e perdono con la Fiorentina . La Lazio andrebbe a 64 o 65, il Napoli rimarrebbe a 79, con 15 o 14 punti di vantaggio e 12 a disposizione.

: . La Lazio andrebbe a 64 o 65, il Napoli rimarrebbe a 79, con 15 o 14 punti di vantaggio e 12 a disposizione. Napoli campione domenica se: la Lazio vince con Sassuolo e Milan, il Napoli perde a Udine e pareggia con la Fiorentina o vince. La Lazio raggiungerebbe quota 67, il Napoli 80 o 82 a +13 o +15 e solo 12 punti rimanenti a disposizione.

Insomma, ci sono pochissime possibilità che il Napoli non vinca lo Scudetto tra mercoledì o giovedì. L’unica plausibile è infatti la vittoria della Lazio e la seguente sconfitta degli azzurri a Udine. In quel modo il discorso sarebbe rimandato a domenica contro la Fiorentina, dove basterebbe un pareggio o una sconfitta contro i viola e la contemporanea non-vittoria dei biancocelesti contro il Milan.

L’unica ipotesi (quasi impossibile) di non diventare campioni entro domenica

L’unico caso che farebbe slittare ancora di una settimana il matematico trionfo degli uomini di Spalletti è la doppia vittoria della Lazio contro il Sassuolo ed il Milan, e le contemporanee sconfitte degli azzurri con Udinese e Fiorentina. In quel caso, infatti, i biancocelesti andrebbero a 67 e i partenopei rimarrebbero a 79, con un vantaggio di 12 punti e quattro partite rimanenti. Ipotesi molto remota, per non dire impossibile. Staremo a vedere.