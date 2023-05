Il Calcio Napoli giovedì sera scenderà nuovamente in campo per la sfida contro l’Udinese in programma alla Dacia Arena di Udine e valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri sono ad un passo dal tricolore, e gli basterà non perdere contro i friulani per essere certi del titolo. Ma c’è anche l’eventualità che gli uomini di Spalletti possano scendere in campo già con il tricolore virtualmente cucito sul petto: se la Lazio mercoledì 3 maggio non dovesse battere il Sassuolo all’Olimpico, infatti, il titolo tornerebbe matematicamente all’ombra del Vesuvio 33 anni dopo.

Udinese-Napoli: l’arbitro è Rosario Abisso di Palermo

L’arbitro della partita sarà Rosario Abisso di Palermo, mentre gli assistenti di linea saranno Valeriani e Granelli, il quarto uomo Colombo mentre in sala VAR ci sarà la coppia Doveri-Paganessi.

Sono 7 i precedenti tra il Napoli ed il fischietto siciliano: tra Stadio Maradona e partite in trasferta, con lui in campo gli azzurri hanno sempre vinto.

Napoli, i precedenti con Rosario Abisso di Palermo in serie A

01/10/2017 – Napoli–Cagliari 3-0

06/01/2018 – Napoli-Verona 2-0

10/11/2018 – Genoa-Napoli 1-2

28/02/2021 – Napoli-Benevento 2-0

16/05/2021 – Fiorentina-Napoli 0-2

09/10/2022 – Cremonese-Napoli 1-4

08/01/2023 – Sampdoria-Napoli 0-2

Arbitri, tutte le altre designazioni della 33esima giornata di serie A

ATALANTA – SPEZIA Mercoledì 03/05 h. 18.00

MARINELLI

PASSERI – COSTANZO

IV: MANGANIELLO

VAR: GUIDA

AVAR: GIUA

JUVENTUS – LECCE Mercoledì 03/05 h. 18.00

FOURNEAU

ROSSI L. – TOLFO

IV: GHERSINI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: MARIANI

SALERNITANA – FIORENTINA Mercoledì 03/05 h. 18.00

PEZZUTO

MACADDINO – FIORE

IV: GARIGLIO

VAR: DI PAOLO

AVAR: DIONISI

SAMPDORIA – TORINO Mercoledì 03/05 h. 18.00

CAMPLONE

BACCINI – TRINCHIERI

IV: MIELE G.

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RAPUANO

H. VERONA – INTER Mercoledì 03/05 h. 21.00

ORSATO

MOKHTAR – PALERMO

IV: COSSO

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

LAZIO – SASSUOLO Mercoledì 03/05 h. 21.00

IRRATI

BINDONI – MORO

IV: MASSIMI

VAR: MASSA

AVAR: MUTO

MILAN – CREMONESE Mercoledì 03/05 h. 21.00

PAIRETTO

CAPALDO – DI GIOIA

IV: MAGGIONI

VAR: BANTI

AVAR: PICCININI

MONZA – ROMA Mercoledì 03/05 h. 21.00

CHIFFI

ROSSI C. – PERROTTI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: LONGO S.

EMPOLI – BOLOGNA Giovedì 04/05 h. 20.45

LA PENNA

CARBONE – GIALLATINI

IV: PERENZONI

VAR: DI MARTINO

AVAR: DI BELLO