Rinnovo Spalletti, De Laurentiis anticipa i tempi ed invia la PEC al tecnico di Certaldo

Luciano Spalletti sarà ancora l’allenatore del Calcio Napoli. Aurelio De Laurentiis non ha aspettato la scadenza dei termini previsti per la fine della stagione sportiva, ed ha inviato la PEC ufficiale al tecnico di Certaldo per esercitare il diritto di rinnovo unilaterale di un altro anno previsto dal contratto.

Rinnovo Spalletti, De Laurentiis anticipa i tempi ed invia la PEC al tecnico

Una notizia che non sorprende, visti gli attestati di stima continui che del presidente azzurro nei confronti del toscano, il cui stipendio attualmente è di circa 3,2 milioni di euro (non è da escludere che salga a 4 per l’anno prossimo). Spalletti in passato aveva detto di preferire i contratti annuali (“alla mia età è giusto stipulare accordi di un anno, per poi tirare le somme a fine stagione”): quello prossimo sarà il suo terzo anno alla guida dei partenopei.

Dopo Ottavio Bianchi ed Alberto Bigon, Spalletti è diventato il terzo storico tecnico ad aver vinto lo Scudetto con il Napoli, 33 anni dopo l’ultimo trionfo azzurro del 29 aprile 1990 (Stadio Maradona, Napoli-Lazio 1-0). Quella contro la Salernitana è stata la sua 70esima panchina partenopea in campionato, la 90esima considerando anche le coppe. Ha fino ad ora conquistato 59 vittorie (65,56 %), 15 pareggi e 16 sconfitte.

Il tricolore conquistato con il Napoli è il quinto trofeo vinto in Italia dal toscano. Il primo fu la Coppa Italia di Serie C ottenuta con l’Empoli nella stagione 1995/1996. Poi sono arrivati altri tre trionfi, tutti con la Roma: con i giallorossi ha vinto due volte la Coppa Italia (2006/2007 e 2007/2008) ed una volta la Supercoppa Italiana nel 2007.

Con lo Scudetto di quest’anno, Spalletti completa dunque l’ultimo tassello tricolore e si iscrive di fatto alla cerchia di allenatori che hanno vinto le tre competizioni più importanti d’Italia, cosa riuscitagli già in Russia con lo Zenit. A San Pietroburgo, infatti, il tecnico ha vinto in quattro stagioni due volte il campionato (2010 e 2011/2012, ed una volta coppa nazionale (2009/2010) e Supercoppa (2011).