Il carcere di Poggioreale diventa l’Allianz Stadium: a Napoli lo sfottò alla Juve

All’esterno del carcere di Poggioreale lo striscione con la scritta Allianz Stadium. È spuntato questa notte e, da questa mattina, la foto sta facendo il giro del web venendo riproposta sulla maggioranza delle pagine dedicate ai tifosi del Calcio Napoli, oltre che dai tifosi stessi.

Il carcere di Poggioreale diventa l’Allianz Stadium: lo striscione che prende in giro la Juventus

Il riferimento, più che palese, è alle vicende giudiziarie della Juventus che in virtù di tre diversi procedimenti potrebbe rischiare perfino la retrocessione in Serie B o in una serie minore. Un guaio legale che, sommato a quello di Calciopoli, per i partenopei ed il resto dell’Italia calcistica (eccetto quella bianconera, chiaramente) non fa altro che confermare la reputazione del club di Torino, storicamente accusato di ricevere eccessivi favori arbitrali e “pilotare” in tal modo le sorti dei diversi campionati di Serie A.

Se lo sfottò alla Juventus non manca mai a Napoli, i tifosi in questo momento sono in realtà maggiormente concentrati sulla partita di questa sera. È sufficiente acciuffare un solo punto contro l’Udinese per ottenere la certezza matematica del terzo Scudetto della propria storia. Sono previsti grandissimi festeggiamenti in città, tanto da spingere le Autorità a instaurare la Zona Azzurra con lo scopo di disciplinare la marea di tifosi: dai maxi schermi all’interno dello stadio Maradona all’enorme ZTL in gran parte del centro di Napoli.