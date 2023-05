Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali: gli azzurri alla Dacia Arena per fare la storia

Tutto pronto alla Dacia Arena. Il Calcio Napoli si appresta a scendere in campo per il posticipo della 33esima giornata del campionato di Serie A contro l’Udinese. Agli azzurri basterà un pareggio per vincere matematicamente il terzo storico Scudetto.

Ufficializzate le formazioni delle due squadre, il tecnico Luciano Spalletti ha sciolto gli ultimi dubbi: non partiranno titolari Zielinski e Lozano, spazio dal 1′ a Ndombele e Elmas. Per il resto confermate le previsioni della vigilia: Meret tra i pali, difesa a 4 con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae e Olivera, a centrocampo oltre all’ex Tottenham giocheranno Lobotka e Anguissa, con Osimhen e Kvaratskhelia a guidare l’attacco completato dal macedone.

Confermata in toto la formazione prevista alla vigilia per l’Udinese di Sottil: Tra i pali Silvestri, difesa a 3 con Becao, Bijol e Perez, centrocampo a 5 con Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric e Udogie, e Pereyra alle spalle dell’unica punta Nestorovski.

Gli azzurri saranno sostenuti in Friuli da una marea di tifosi: addirittura 13mila i supporters al seguito della squadra alla Dacia Arena. Più della metà dei posti disponibili saranno occupati dunque dal popolo partenopeo.

Tutto esaurito intanto allo Stadio Maradona: gli 8 maxi schermi preposti all’interno dell’impianto consentiranno ai tifosi accorsi a Fuorigrotta di assistere in diretta alla partita. Riuscita l’iniziativa di Aurelio De Laurentiis, che parteciperà tribuna al grande evento.

Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Nestorovski.

A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Masina, Arslan, Zeegelaar, Abankwah, Buta, Thauvin, Semedo, Guessand.

Allenatore: Sottil

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disposizione: Gollini, Marfella, Demme, Juan Jesus, Lozano, Simeone, Bereszynski, Zielinski, Zerbin, Zedadka, Ostigard, Gaetano, Raspadori.

Allenatore: Luciano Spalletti