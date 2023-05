Udinese-Napoli 1 a 0 alla fine del primo tempo: Lovric allontana la festa Scudetto

Un gol di Lovric allontana per adesso la festa Scudetto del Napoli. Il parziale del primo tempo di Udinese-Napoli è di un gol di vantaggio per i bianconeri, nonostante le occasioni che comunque ha avuto la squadra di Luciano Spalletti per riportare la gara in parità.

Udinese-Napoli 1 a 0 alla fine del primo tempo

Il copione della partita è il solito delle ultime giornate di campionato ma anche della doppia sfida in Champions league contro il Milan: possesso palla superiore, ma porta alquanto stregata per i calciatori del Calcio Napoli. Nei prossimi 45 minuti di gioco la missione è quella di riportare, quanto meno, il risultato in parità se non ribaltare le sorti del match.