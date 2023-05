Scudetto Napoli, polemica Juve: “Visti i tanti complimenti ricevuti non potevamo esimerci”

La Juventus si complimenta con il Calcio Napoli per la vittoria dello Scudetto, ma lo fa con un tweet piuttosto aspro ed acido. “Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci. Congratulazioni al Napoli per la conquista del suo terzo scudetto!”.

Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci 😄 Congratulazioni al @sscnapoli per la conquista del suo terzo scudetto! — JuventusFC (@juventusfc) May 4, 2023

La Juventus cerca di levarsi un sassolino dalla scarpa, visto che solitamente il Napoli non si complimenta con i bianconeri per le loro vittorie. La rivalità è infatti enorme, ma lo sono soprattutto le polemiche sui favori arbitrali che spesso decreterebbero le sorti delle competizioni proprio in favore dei piemontesi. Non è casuale il recente riferimento del presidente Aurelio De Laurentiis agli scudetti dell’onestà vinti negli scorsi anni, quando cioè il Napoli è giunto secondo proprio dietro alla Juve.

Non da ultimo, i tifosi partenopei conoscono molto bene i guai giudiziari che riguardano la Juventus. Dopo Calciopoli nel 2006, tre nuovi processi potrebbero decretare un’altra retrocessione in una serie minore.