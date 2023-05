Spalletti punta il record storico di Sarri: i 91 punti non sufficienti a superare la Juve

Il Calcio Napoli ha vinto il suo terzo, storico Scudetto, dominando il campionato di Serie A fin dalla prima giornata, quando espugnò lo stadio Bentegodi di Verona infliggendo 5 reti all’Hellas. In quell’occasione esplose il talento di Khvicha Kvaratskhelia, che regalò al pubblico partenopeo gol e assist, oltre a giocate d’alta scuola che misero subito in chiaro il talento del georgiano.

Per Luciano Spalletti quello del 4 maggio 2023 è stato una vera e propria consacrazione: il tecnico di Certaldo, infatti, non era mai riuscito a vincere il tricolore, fermandosi agli altri due trofei nazionali (Coppa Italia e Supercoppa). Archiviato il titolo più importante, l’allenatore toscano non ha voglia di tirare in anticipo i remi in barca.

Spalletti punta il record di Sarri

Nel mirino degli azzurri adesso c’è il record storico di punti del Napoli di Maurizio Sarri, 91, ottenuti nella stagione 2017/2018. In quel campionato i partenopei non riuscirono a vincere il campionato solo per la vergognosa condotta arbitrale di Inter-Juventus, passata alla storia per il fallo da rosso di Pjanic non sanzionato e per gli audio spariti dalla sala VAR.

A 4 partite dal termine, gli azzurri hanno già ottenuto 83 punti. A disposizione ce ne sono ancora 12, che se conquistati tutti porterebbero Di Lorenzo e compagni a quota 95.

Per battere il record di Sarri basterà vincerne 3 su 4, ottenendo i 9 punti che consentirebbero al tecnico toscano di agguantare le 92 lunghezze utili per entrare ancor di più nella storia.

Il Napoli affronterà nelle ultime 4 giornate Monza e Bologna in trasferta, Inter e Sampdoria allo Stadio Maradona. Questo nel dettaglio il calendario dalla 35esima alla 38esima partita.

Il calendario del Napoli nelle ultime giornate di campionato

35esima giornata, 14 maggio 2023 ore 15 – Monza-Napoli

36esima giornata, 21 maggio 2023 ore 18 – Napoli-Inter

37esima giornata, 28 maggio 2023 da definire – Bologna-Napoli

38esima giornata, 4 giugno 2023 da definire – Napoli-Sampdoria