Napoli Campione d’Italia, ma senza tutti quei rigori sbagliati sarebbe in lotta per il triplete

Il Calcio Napoli ha dominato quest’anno sia in campionato che in Champions League. Gli azzurri hanno vinto lo Scudetto e stravinto girone ed ottavi in Europa, superando a suon di gol e spettacolo squadre titolate come Liverpool e Ajax. Solo un arbitraggio a dir poco scandaloso e l’errore dal dischetto di Kvaratskhelia hanno impedito ai partenopei di superare il Milan ed approdare alle semifinali della competizione continentale più importante a livello di club.

Rigori fatali anche in Coppa Italia contro la Cremonese, quando l’errore di Lobotka fu fatale per il passaggio del turno. Anche domenica 7 maggio 2023 contro la Fiorentina il capocannoniere della Serie A Victor Osimhen ha dovuto avere due penalty a disposizione per realizzarne almeno uno. Il secondo è stato infatti quello decisivo ai fini del risultato, inchiodato sullo 0-0 in virtù anche della parata di Terracciano sul tiro dagli undici metri del nigeriano.

Napoli campione, ma quanti rigori sbagliati

Con una precisione maggiore dal dischetto, il Napoli probabilmente adesso punterebbe a due finali. In Champions League la percentuale di errori è addirittura del 50%: sugli 8 rigori fischiati a favore, in 4 occasioni gli azzurri non sono riusciti a segnare. Si tratta di Osimhen, Zielinski e Kvaratskhelia, con il georgiano che ne ha falliti addirittura 2 su 3.

Leggermente più alta la media realizzati in serie A: un 77,8% figlio delle 7 trasformazioni e dei soli 2 errori di Politano e Osimhen.

In generale, il Napoli questa stagione ha usufruito di 17 calci di rigore, sbagliandone ben 6. La percentuale realizzati complessiva è del 64,7%. A livello individuale, è proprio il bomber del campionato ad avere quella più bassa: un misero 33,3% in virtù dei 2 errori su 3 penalty calciati complessivamente.