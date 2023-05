Il Calcio Napoli attende il premio Scudetto. Dopo aver riportato il tricolore in città dopo 33 anni, Di Lorenzo e compagni stanno per ricevere dal presidente Aurelio De Laurentiis un riconoscimento economico per l’obiettivo raggiunto.

Nei giorni scorsi il patron azzurro aveva incontrato all’Hotel Britannique proprio il capitano, che sarà il primo ad alzare allo Stadio Maradona la tanto agognata coppa. Il grande Diego non aveva avuto questo privilegio: la premiazione all’ultima giornata del campionato di Serie A è infatti una peculiarità dell’era moderna del calcio, ed è stata introdotta nel 2005.

All’incontro nello splendido albergo di Corso Vittorio Emanuele, i due hanno affrontato due discorsi: quello riguardante il premio promesso in caso di tricolore, e la mini tournée che dovrà affrontare il Napoli il giorno dopo l’ultima giornata di campionato contro la Sampdoria. Un viaggio di 4-5 giorni in Corea del Sud con due gare amichevoli e rientro previsto per il 10 giugno.

Di quanto sarà il premio Scudetto che riceverà il Napoli

Secondo quanto riportato da Repubblica, la rosa si dividerà un bottino di 3,5 milioni di euro complessivi

La rosa dei Campioni d’Italia 2022/2023 del Napoli

95 PIERLUIGI GOLLINI (portiere) classe 1995 presenze 5 (3 nella Fiorentina)

1 ALEX MERET (portiere) classe 1997 presenze 31

12 DAVIDE MARFELLA (portiere) classe 1999 presenze 0

16 HUBERT DAWID IDASIAK (portiere) classe 2002 presenze 0

52 VALERIO BOFFELLI (portiere) classe 2004 presenze 0

19 BARTOSZ BERESZYNSKI (difensore) classe 1992 presenze 15

5 JUAN JESUS (difensore) classe 1991 presenze 11

22 GIOVANNI DI LORENZO (difensore) classe 1993 presenze 33

6 MÁRIO RUI (difensore) classe 1991 presenze 21

13 AMIR RRAHMANI (difensore) classe 1994 presenze 23

17 MATHIAS OLIVERA (difensore) classe 1997 presenze 24

3 KIM MIN-JAE (difensore) classe 1996 presenze 30

55 LEO ØSTIGARD (difensore) classe 1999 presenze 5

4 DIEGO DEMME (centrocampista) classe 1991 presenze 5

68 STANISLAV LOBOTKA (centrocampista) classe 1994 presenze 31

20 PIOTR ZIELINSKI (centrocampista) classe 1994 presenze 30

99 FRANK ZAMBO ANGUISSA (centrocampista) classe 1995 presenze 29

7 ELJIF ELMAS (centrocampista) classe 1999 presenze 30

91 TANGUY NDOMBELE (centrocampista) classe 1996 presenze 28

70 GIANLUCA GAETANO (centrocampista) classe 2000 presenze 5

31 KARIM ZEDADKA (centrocampista) classe 2000 presenze 2

21 MATTEO POLITANO (attaccante) classe 1993 presenze 25

18 GIOVANNI SIMEONE (attaccante) classe 1995 presenze 19

11 HIRVING LOZANO (attaccante) classe 1995 presenze 29

9 VICTOR OSIMHEN (attaccante) classe 1998 presenze 25

23 ALESSIO ZERBIN (attaccante) classe 1999 presenze 7

77 KHVICHA KVARATSKHELIA (attaccante) classe 2001 presenze 27

81 GIACOMO RASPADORI (attaccante) classe 2000 presenze 20