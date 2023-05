FOTO/ Rosa Ricci di Mare Fuori scatenata, baci e canti durante la festa per lo Scudetto

I festeggiamenti per lo Scudetto del Calcio Napoli che si protraggono da giorni stanno coinvolgendo tutta la città. Anche i giovani volti noti della serie Rai di successo Mare Fuori non riescono a rimanere indifferenti all’onda di calore che ha abbracciato la squadra di Luciano Spalletti.

Maria Esposito (Rosa Ricci) si scatena nei festeggiamenti per lo Scudetto

Una scatenata Maria Esposito si è lasciata andare a canti e balli per le vie dei quartieri partenopei, non lesinando foto e tanti sorrisi ai tifosi che l’hanno riconosciuta. L’attrice in Mare Fuori interpreta Rosa Ricci, personaggio la cui sorte ha lasciato tutti con il fiato sospeso a causa del finale della scorsa stagione.

La diciannovenne attrice napoletana, che sta vivendo un momento di grande successo ed è illuminata dalle luci della ribalta nazionale grazie all’interpretazione del suo personaggio, è una grandissima tifosa azzurra.

Maria Esposito, come si evince dai tanti video diffusi sui social, si è anche dilettata nel canto: in particolare è stata filmata mentre intonava le note di “‘O Mar for“, la sigla iniziale della serie di cui è una delle protagoniste. Apparsa visibilmente emozionata, ha indossato durante i festeggiamenti la maglia del Napoli ed un outfit completamente azzurro.

Chi è Maria Esposito, la Rosa Ricci di Mare Fuori

Nata a Napoli il 10 novembre del 2003, Maria Esposito è diventata famosa grazie al ruolo ricoperto nella terza stagione di Mare Fuori, serie tv Rai diventata un vero e proprio cult in particolare tra i giovani per i duri temi affrontati. Maria sogna fin da giovanissima di diventare attrice e e si iscrive all’Accademia di Recitazione di Napoli. Inoltre segue lezioni private di dizione e danza

Sentimentalmente è legata ad Antonio Orefice, già conosciuto dal grande pubblico per aver partecipato alle riprese della serie Gomorra, che ha ottenuto un successo planetario. In Mare Fuori invece interpreta Totò, uno dei ragazzi detenuti all’interno del carcere minorile.