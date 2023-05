Il Calcio Napoli ha seriamente rischiato di non vedere tra le proprie fila in talento di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano, come riporta MARCA, è stato vicinissimo al Valencia per ben due volte tra il 2021 ed il 2022. In un articolo riportato sull’edizione online della nota testata spagnola, il racconto di quella trattativa mai andata in porto. I tifosi azzurri ringraziano.

Kvaratskhelia al Valencia, ecco la traduzione dell’articolo di MARCA

La possibilità di ingaggiare il calciatore, come ha appreso MARCA, è stata valutata con una relazione tecnica positiva per l’anno 2021 (quel percorso si è concluso con 4 gol e 3 assist). Ma Corona ha affermato che le pretese di Rubin erano molto alte – senza specificare il costo. Non dobbiamo dimenticare il contesto di questa offerta di Kvaratskhelia: il Valencia aveva aperto un percorso diretto con la Georgia, e non solo dal punto di vista tecnico con Marco Otero.

In ogni caso, la valutazione dell’offerta non è andata oltre i confini di quel gruppo. MARCA ha potuto confermare con l’allenatore José Bordalás che il nome di Kvaratskhelia non è mai comparso in nessuno degli incontri che ha tenuto l’estate del suo arrivo al Valencia (2021), né nel successivo mercato invernale né, quando si è vista una nuova possibilità aperto dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Kvaratskhelia al Valencia, il secondo tentativo

Era il 21 marzo 2022 quando un nuovo messaggio ha allertato in un gruppo whatsapp diverso dal precedente – a cui sicuramente apparteneva il presidente Anil Murthy; il segretario tecnico, Miguel Corona, e Sean Bai, tuttora direttore dell’Academy – di una reale opzione per ingaggiare il Kvaratskhelia dopo essere stato liberato dal regolamento Fifa sui giocatori stranieri appartenenti a club russi: “La prima squadra ha uno spazio libero e suo padre vuole incontrare Marco Otero. E’ una grande occasione”.

In precedenza era stato Antonio López – l’agente che aveva mediato l’ingaggio di Mamardashvili per meno di un milione di euro e che era già affermato in prima squadra – ad avvertire della nuova possibilità che si stava aprendo.

Kvaratskhelia al Valencia, il 21 marzo 2022 sembrava fatta

La verità è che il 21 marzo 2022 Kvaratskhelia stava già defogliando la margherita e dovevamo sbrigarci. Ma no. Tre giorni dopo, il calciatore ha deciso di tornare in patria per giocare a Batumi – città turistica e costiera con una squadra modesta, la Dinamo – pur accettando di partire per il Napoli nell’estate 2022 per 11 milioni di euro.

Alla domanda sulla versione ufficiale, dal Mestalla riassumono che il club bianconero non era “né vicino né lontano”. “Non l’abbiamo nemmeno considerato. Quando è potuto venire, la società non ha potuto firmare”, sostengono con rassegnazione.

Il Valencia aveva una casella libera e lo stipendio rientrava nel fair play finanziario. Ma dal club ricordano che il mercato invernale aveva fortemente eroso il rapporto con l’allenatore, José Bordalás, nonostante gli sforzi dello stesso club per smentirlo quando MARCA lo rivelò nel febbraio 2022.

Va chiarito che il Valencia non avrebbe potuto ingaggiare il georgiano come poi ha fatto il Napoli (11 milioni). Ma in quattro mesi di stagione in cui doveva giocare una finale di Coppa, il club non ci ha nemmeno provato, come ammettono. È possibile che il calciatore avrebbe rifiutato il Valencia per rimanere nel suo paese, in un club senza aspirazioni in cui ha segnato otto gol e ha dato tre assist in undici partite. Ma aveva già firmato per il Napoli. E il Valencia ha mantenuto la casella libera fino alla fine della stagione senza tentare la fortuna.