Il Napoli supera il Milan: dal ritorno in Serie A è la terza squadra più titolata

Da quanto è tornato in Serie A il 10 giugno del 2007, il Calcio Napoli ha iniziato una cavalcata storica che l’ha portato a soli 16 anni da quella data a conquistare il terzo Scudetto atteso addirittura dall’ultimo ottenuto il 29 aprile 1990 allo Stadio Maradona.

Ma gli azzurri in queste stagioni non si sono limitati al tricolore: grazie a competenza e programmazione, il club di De Laurentiis è riuscito a diventare addirittura la terza squadra più vincente in Italia dopo la Juventus e l’Inter.

Considerando Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, infatti, i partenopei hanno ottenuto in sole 16 stagioni ben 5 trofei: meglio di loro solo i bianconeri con 19 e i nerazzurri con 11.

Anche la Lazio ha ottenuto lo stesso numero di titoli del Napoli, ma senza vincere scudetti e con vincendo per ben 3 volte la Supercoppa, il trofeo meno prestigioso tra i tre che fino a questa stagione è stato conteso in gara unica.

Dalla stagione prossima la sua formula diventerà ben più avvincente: imitando il format che in Spagna sta già avendo successo da varie edizioni, infatti, a contendersi il trofeo saranno in quattro. Le due finaliste di Coppa Italia, e le prime due classificate in campionato. Già sicure di partecipare sono dunque Napoli, Fiorentina e Inter, nell’attesa di conoscere chi la spunterà nella lotta alla piazza d’onore tra Lazio, Juventus, Milan e Inter.

La formula prevederà due semifinali ed una finalissima, e si disputerà nel gennaio 2024 in Arabia Saudita. Una pioggia di milioni pioverà sulla Lega Serie A e sulle squadre partecipanti.

Classifica generale trofei vinti dal 2007/2008 ad oggi in Italia

JUVENTUS 19

INTER 11

NAPOLI 5

LAZIO 5

MILAN 4

ROMA 1

Scudetto, classifica vittorie dal 2007/2008 ad oggi

JUVENTUS 9

INTER 4

MILAN 2

NAPOLI 1

Coppa Italia, classifica vittorie dal 2007/2008 ad oggi

JUVENTUS 5

NAPOLI 3

INTER 3

LAZIO 2

ROMA 1

Supercoppa Italiana, classifica vittorie dal 2007/2008 ad oggi

JUVENTUS 5

INTER 4

LAZIO 3

MILAN 2

NAPOLI 1