Grazie alla vittoria dello Scudetto con il Calcio Napoli, il terzo della storia del club, l’allenatore azzurro Luciano Spalletti è entrato nella ristretta cerchia dei tecnici di Serie A che hanno vinto tutte le tre competizioni per club più importanti all’interno dei confini del bel paese.

Scudetto Napoli, Spalletti con il tricolore ha vinto tutto in Italia

Il mister toscano ha infatti agguantato José Mourinho, che attualmente dirige la Roma, con 4 titoli vinti in totale tra Campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Meglio di loro solo Massimiliano Allegri, che con la Juventus ha vinto 13 trofei di cui 6 Scudetti, 4 Coppa Italia e 3 Supercoppa Italiana.

L’allenatore di Certaldo il 4 giugno alzerà la prima coppa, quella più ambita, da quando è alla guida del Napoli, chiudendo un cerchio iniziato con i giallorossi capitolini. Risale infatti al biennio 2006-2008 il periodo in cui Spalletti, da tecnico della Roma, riuscì a portare a casa 2 Coppa Italia consecutive ed una Supercoppa Italiana.

A distanza di 15 anni, dopo aver vinto tra il 2009 e il 2012 tutto anche in Russia alla guida dello Zenit di San Pietroburgo (2 campionati, 1 coppa ed 1 supercoppa), è riuscito nel privilegio riservato a pochissimi di chiudere il cerchio del tricolore.

Palmares italiano allenatori di tutte le squadre di Serie A

Massimiliano Allegri – Juventus FC – 6 Scudetto, 4 Coppa Italia, 3 Supercoppa Italiana

José Mourinho – AS Roma – 2 Scudetto 1, Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana

Luciano Spalletti – SSC Napoli – 1 Scudetto, 2 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana

Simone Inzaghi – Inter – 2 Coppa Italia, 4 Supercoppa Italiana

Stefano Pioli – AC Milan – 1 Scudetto

Maurizio Sarri – SS Lazio – 1 Scudetto

Davide Ballardini – US Cremonese – 1 Supercoppa Italiana

Gian Piero Gasperini – Atalanta

Alessio Dionisi – US Sassuolo

Ivan Juric – Torino FC

Vincenzo Italiano – ACF Fiorentina

Marco Baroni -US Lecce

Paolo Zanetti – Empoli FC

Andrea Sottil – Udinese Calcio

Thiago Motta – Bologna FC

Raffaele Palladino – AC Monza

Dejan Stanković – UC Sampdoria

Marco Zaffaroni – Hellas Verona

Paulo Sousa – US Salernitana

Leonardo Semplici – Spezia Calcio