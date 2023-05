Maradona Jr: “Sciacalli alla festa Scudetto che fanno i pagliacci”. Con chi ce l’ha

Non è passata inosservata la presenza allo Stadio Diego Armando Maradona di Stefano Ceci, l’ex manager del Pibe de oro, durante i festeggiamenti per lo Scudetto conquistato dal Calcio Napoli il 4 maggio e celebrato per la prima volta a Fuorigrotta domenica 7 maggio al termine della sfida con la Fiorentina.

Il figlio dell’argentino, Diego Armando Maradona Junior, in una ‘storia’ sul suo profilo ufficiale Instagram ha così commentato la sua presenza: “Gli sciacalli alla festa che cantano ed in tv che fanno i pagliacci…. Arriverà il tempo che mi diverto io…”.

Stefano Ceci ed il contenzioso con gli eredi di Maradona per i diritti d’immagine

Un riferimento chiaro alla partecipazione di Ceci alla festa nonostante il contenzioso aperto con gli eredi del più grande calciatore di tutti i tempi. I 5 figli legittimi di Maradona (Giannina, Dalma, Diego Armando Junior, Jana e Diego Fernando), avevano addirittura portato in tribunale l’agente, in più sedi.

Le procure di Napoli e Roma, oltre quella di Buenos Aires, gli avevano imputato associazione illecita, diffamazione, truffa, frode e circonvenzione di incapace. Il tutto risale al 17 agosto del 2020, quando Diego Armando Maradona cedette i diritti d’immagine a Ceci, firmando un accordo che prevedeva la divisione delle commissioni al 50%.

In seguito alla morte dell’argentino arrivata come un fulmine a ciel sereno il 25 novembre del 2020, si sviluppò un business ancor più imponente sulla sua figura. La SSC Napoli, con l’intento di celebrare la vita di Diego, decise di produrre una maglia con il suo volto stampato sopra, acquistando i diritti proprio dalla società di Stefano Ceci, la Diez Fze, con sede a Dubai.

Fu proprio questo a scatenare l’ira degli eredi: a loro dire Ceci aveva approfittato delle condizioni di poca lucidità di Maradona per ottenere le firme su un accordo dalle condizioni decisamente spropositate in termini di commissioni. In ottobre 2022 il tribunale di Napoli ha dato poi ragione alla famiglia di Diego, sequestrando 450mila euro di proventi dalle vendite, e privando con effetto immediato l’ex manager di Maradona dei diritti d’immagine.

Quando Stefano Ceci disse: “Maradona è vissuto tra parassiti ed è morto tra sciacalli”

In un’intervista rilasciata a Maurizio Crosetti di Repubblica ad ottobre del 2021, Stefano Ceci raccontò la sua grande amicizia don Diego, accusando duramente i familiari di Maradona, definendoli “parassiti che sfruttavano il padre da vivo, e vogliono sfruttarlo pure da morto”. Ecco alcuni stralci di quelle dichiarazioni:

E’ lui che ha deciso di donare a Napoli una statua del Pibe de Oro. Ne parla.

“Una statua in bronzo dorato, a grandezza naturale, alta un metro e 67 come il mio fraterno compagno ritratto ai tempi del mondiale messicano. La mano sinistra e il piede sinistro sono stati riprodotti in 3D usando il calco che io stesso avevo fatto a Diego, le impronte le ho prese io, sissignori. Io e lui sapevamo che un giorno il suo piede sinistro sarebbe stato venerato”.

Sulla statua ci sarà scritto «Anch’io sono napoletano». Sarà esposta allo Stadio Maradona il 28 novembre 2021, prima di Napoli-Lazio.

“La metteremo a centrocampo, poi sarà sistemata negli spogliatoi, nel punto dove gli arbitri incontrano i giocatori, così potrà essere vista in tivù prima di ogni partita. Pago tutto io, saranno più o meno 80 mila euro e sono onorato di farlo”.

Sulla battaglia giudiziaria successiva alla morte di Maradona e sui suoi eredi:

“Miserabili. Eppure continuo a mandare bonifici pari al 50 per cento di ogni affare concluso, come voleva Diego. Lui era lì sul letto, morto e ancora caldo, e c’era chi gli svuotava il frigorifero. Si sono fregati pure le cose da mangiare”.

Sull’avvocato Matias Morla, che sostiene di essere il rappresentante di Diego sul mercato internazionale:

“Morla registrò cinque marchi senza neppure dirlo a Maradona, una carognata, ma non l’omino che corre, non “D10S”, quelli sono miei! In otto anni ho fatto guadagnare quasi trenta milioni di dollari a Diego, e ora la metà spetta ai figli legittimi, poi arriveranno pure quelli naturali. Ho chiuso io i contratti per i videogiochi, per le slot machines, tra poco lanceremo una nuova linea di abbigliamento. Ho portato io Maradona in Rai da Fazio, alla Fifa, al San Carlo di Napoli, a Londra, in Corea, in Marocco, ai Mondiali del 2014 e del 2018. Trentasette eventi abbiamo fatto, noi due. E dov’erano, i presunti amici? A Cuba, siccome non c’erano soldi non si vedevano neppure i parenti. Ma lui non ha smesso di pagarli, e non bastava mai”.

Sull’eredità, della cui entità non si è mai saputo con certezza, che se si è parlato di 2 o 300 milioni di dollari:

“Ma no, che fesseria. Nel 2012, quando siamo andati a Dubai, Diego aveva 8 milioni di dollari sul conto. Grazie a me ne ha guadagnati altri 26 milioni e 600 mila. Almeno 10 sono andati alla famiglia, quasi 6 negli ultimi 5 anni. Penso che adesso ci siano sui vari conti una ventina di milioni di dollari, non di più. E una quindicina sono spariti perché qualcuno li ha fatti sparire. Non esistono casseforti segrete. I cimeli importanti se li era già presi l’ex moglie Claudia, che li ha venduti: esistono due cause in tribunale, per questo”.

Sull’ultima fase di vita di Diego:

“Gli hanno fatto cambiare quattro case soltanto nell’ultimo anno, le signore figlie, per poi mandarlo a morire nella jungla. A Napoli c’è un proverbio che dice: il morto lo piangono tutti, ma nessuno se lo vuole portare. Quando lo vidi per l’ultima volta, Diego era nel ritiro del Gimnasia, la squadra che allenava. Aveva giocato a pallone, ma non c’era acqua calda per lavarsi: lo aiutammo io e Christian Jorgensen, il suo assistente. Scaldammo l’acqua sul gas della cucina, non c’era nemmeno lo shampoo. Ecco come viveva Diego. Quando sento dire “ma come è morto?”, io rispondo: non è morto così, è vissuto così, solo come un cane. Ha avuto tutto e non ha avuto niente”.