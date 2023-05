10 maggio ’87: finalmente il ricordo del primo Scudetto non è più carico di malinconia

10 maggio ’87. Una data scolpita nella memoria collettiva del popolo partenopeo. Il giorno simbolo della storia del Calcio Napoli, quello del primo Scudetto. A 36 anni di distanza, la nostalgia che ha accompagnato il suo ricordo ha finalmente lasciato il posto all’euforia.

10 maggio 1987: Napoli ora ricorda il primo Scudetto con gioia

Gli azzurri da 6 giorni sono infatti nuovamente Campioni d’Italia, per la terza volta. Il 4 maggio 2023 si è aggiunto con forza al calendario dei tifosi, regalando loro un insperato sogno che ancora si fatica a credere si sia tramutato in realtà. Il 10 maggio ’87 Diego Armando Maradona, nello stadio oggi a lui intestato, ribaltò definitivamente la geografia del pallone italiano. Un tricolore che oggi come allora sa di rivalsa sociale, di affermazione del Sud in un paese che lo denigra quotidianamente.

Ancora maggio nel destino del Napoli, ancora la Fiorentina allo Stadio Maradona. Allora fu la partita che consentì agli uomini di Ottavio Bianchi di ottenere l’ultimo punto utile, questa volta è stata la prima occasione che ha avuto la squadra per ricevere l’abbraccio della propria gente dopo il pareggio di Udine.

Il terzo Scudetto conquistato dai partenopei ha avuto lo stesso, dolcissimo sapore dolce. Dopo 33 anni dall’ultimo, quello del 29 aprile 1990, quello appena conquistato è stato accolto quasi come un nuovo primo tricolore. Finalmente la città ha potuto smettere di vivere di soli ricordi lontani ma mai sbiaditi.

Senza però dimenticare mai quel periodo d’oro e il suo Re, come dimostrato dalle celebrazioni di questi giorni in città. Un vero e proprio pellegrinaggio nei luoghi del cuore del Pibe de Oro tra il sacro e il profano. Tutti ad ammirare i suoi murales, le sue tracce. Tutti a ringraziarlo per quello che è stato oggi come allora.

E te dico, “Core, core. Core mio, turnato io só”. Torna maggio e torna ‘ammore. Fa’ de me chello che vuó’

Il tabellino di Napoli-Fiorentina 1-1 del 10 maggio 1987 che consegnò il primo Scudetto agli azzurri

NAPOLI: Garella, Bruscolotti, Volpecina (Ferrara 87′), Bagni, Ferrario, Renica, Carnevale (Caffarelli 89′), De Napoli, Giordano, Maradona, Romano. Allenatore Ottavio Bianchi

FIORENTINA: Landucci, Contratto, Maldera, Oriali, Pin, Gentile, Onorati, Gelsi, Diaz, Antognoni (Berti 64′), Baggio (Di Chiara 62′). Allenatore Eugenio Bersellini

MARCATORI: Carnevale 29′, Baggio 39′

AMMONITI: Contratto

SPETTATORI: 83.279