Giornalista torinese: “Napoli, orgoglio d’Italia. Siete meraviglia, fate invidia”

Sta facendo il giro del web il video diffuso dal giornalista Carlo Testa, di Torino e di dichiarata fede torinista, che ha voluto fare pubblicamente i complimenti al Napoli per la vittoria dello scudetto.

Il giornalista Carlo Testa esalta Napoli e celebra lo scudetto

Se da un lato, il trionfo napoletano ha scatenato polemiche e scontri da parte delle tifoserie avversarie, dall’altro non è mancata una bella pagina di sportività, quella che fa onore al calcio italiano, tra grandi allenatori, calciatori, tifosi e professionisti che si sono complimentati con la squadra.

Tra questi il giornalista, tifoso del Torino, Carlo Testa che, in un video diffuso sui social, ha dichiarato: “E’ un fantastico momento per Napoli e per i napoletani. Voglio condividere con tutti quanti voi questa grande passione, con le immagini della festa alle mie spalle. Un orgoglio tutto italiano“.

“E’ una meraviglia veramente vedervi così in festa, con un pizzico di invidia da noi tifosi del Torino. Io sono vicino a voi con il cuore. Accanto a me ho la fotografia del mio grande amico Alfonso che purtroppo ci ha lasciato ed è con Diego lassù in paradiso. Lui voleva tanto poter assistere a questa festa, ma starà festeggiando con l’eroe di tutti i tempi”.

“Complimenti a voi ragazzi, sono orgoglioso di questo meraviglioso Sud che festeggia finalmente uno scudetto atteso da anni e strameritato. E’ un momento davvero bello e intenso. Uno scudetto meritatissimo, da esportare nel mondo. Godetevi questo momento, io sono felicissimo per tutti voi”.

“Viva Napoli e lo sport. Questa vittoria la dedico a te, Alfonso. Vi abbraccio tutti, vi voglio bene. Vorrei essere lì in mezzo a voi. Sempre forza Napoli e sempre forza toro, vicini a voi con il cuore” – ha concluso.