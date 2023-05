Continuano i festeggiamenti del Calcio Napoli dopo il trionfo nel campionato di Serie A. Lo Scudetto conquistato alle 22,37 del 4 maggio 2023 ha dato il via alle celebrazioni non solo dei tifosi, ma anche dei protagonisti della storica cavalcata tricolore. Mercoledì 10 maggio 2023, guarda caso a 36 anni esatti dalla vittoria di Maradona e compagni del 1987, la squadra si è ritrovata in vicoletto Belledonne a Chiaia, per cenare al ristorante Magnolia.

Cena Scudetto Napoli, Spalletti scatenato

La serata è stata organizzata da Edo De Laurentiis, figlio di Aurelio nonché vicepresidente del club. Dopo aver consumato il pasto, uno scatenato Luciano Spalletti ha dato spettacolo cantando sulle note di “Quel ragazzo della Curva B” di Nino D’Angelo, accompagnato dai calciatori. Canti, cori e balli per celebrare il titolo tanto atteso.

Il Napoli si era ritrovato mercoledì, dopo aver avuto un paio di giorni di riposo concessi dalla società come premio per la matematica conquista dello Scudetto. A proposito di premio, dovrebbe essere in arrivo per Giovanni Di Lorenzo e soci quello istituito dal presidente. La somma totale che verrà stanziata, da dividere tra tutta la rosa, sarà di 3,5 milioni di euro.

Promessa mantenuta dunque da parte di De Laurentiis, che in questi giorni dovrà affrontare due temi molto caldi in società, ovvero le permanenze del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e del mister Luciano Spalletti.

Se per quanto riguarda il tecnico toscano non dovrebbero esserci problemi di sorta, più complicata è la situazione che riguarda il ds, autore di uno straordinario lavoro in particolare l’estate scorsa, quando è riuscito a costruire la squadra che sarebbe poi diventata Campione d’Italia qualche mese più tardi dalle ceneri di quella vecchia, imbottita di fuoriclasse andati tutti altrove. Sulle sue tracce infatti è piombata la Juventus, intenta a rifondare un club allo sfascio che rischia addirittura di non partecipare alle prossime coppe europee per la nota questione plusvalenze.