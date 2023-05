Assente a scuola, la giustifica diventa virale: “Ho festeggiato lo Scudetto del Napoli”

L’assenza a scuola giustificata con i festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli. Sta circolando sui social l’immagine di una paginetta di quaderno in cui madre scrive: “Io sottoscritta […], mamma dell’alunno […], giustifico l’assenza del giorno 05/05/2023 per motivi di festeggiamenti del 3° Scudetto del Napoli. Data: 8 maggio 2023”. Il tutto corredato dal disegnino di un tricolore e il logo del Calcio Napoli.

Una delle tante testimonianze di una gioia immensa che coinvolto un popolo intero, anche i più piccini che ricorderanno per sempre la felicità colorata d’azzurro di una serata magica, aspettata per lunghissimi 33 anni.

Il primato del Napoli celebrato nelle scuole

La mania per il primato del Napoli d’altra parte era scoppiata già tra gennaio e febbraio, senza mancare di fare tappa proprio a scuola. Una maestra di Torre del Greco aveva ideato un problema di aritmetica avente ad oggetto proprio la testa partenopea della classifica della Serie A, mentre due giorni fa in una scuola del Vomero è stata consegnata una cassata con lo Scudetto del Napoli a John Elkann, che si trovava lì per la presentazione di un progetto didattico promosso dalla Fondazione Agnelli.