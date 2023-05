Seminuda alla festa scudetto del Napoli: “Mi sono sentita stuprata. Mi hanno toccato”

La star di Ti spedisco in convento e influencer napoletana Emy Buono è scesa in strada per prendere parte alla festa scudetto del Napoli scegliendo un outfit che lasciasse parte del suo corpo scoperto. Pochi giorni dopo, sui social, ha diffuso il suo sfogo relativo alla reazione di alcuni tifosi.

Emy Buono si denuda alla festa scudetto: “Mi sono sentita stuprata”

La ragazza si è mostrata in pubblico con una maglia azzurra tagliata sul seno, coperto solo da due adesivi, una cintura in vita e pantaloni a vita bassa tanto da lasciare scoperto l’intimo azzurro. Gli scatti sono diventati fin da subito virali sul web.

Oltre alla pioggia di critiche ricevute per essersi mostrata in pubblico quasi nuda, l’influencer si sarebbe imbattuta anche in una situazione molto spiacevole. Stando a quanto raccontato, infatti, in molti avrebbero cercato di toccarla e baciarla.

“Sono stata abbastanza triste in questi giorni date tutte le critiche che ho ricevuto. Mi sono sentita stuprata. E’ vero che mi sono denudata ma non volevo dare il mio corpo in pasto alle persone. Mi è sembrato un po’ eccessivo che le persone mi hanno baciato e toccato il c**o” – ha scritto sui social.

“Una donna che si denuda non consegna il pass ad un uomo per farsi stuprare” – ha continuato, condannando l’atteggiamento di chi avrebbe giustificato la reazione dei presenti che per qualcuno sarebbe stata causata proprio dal comportamento della ragazza.