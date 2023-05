Giuntoli vuole andare alla Juve, è disposto a rinunciare alla buonuscita: ADL è furioso

Cristiano Giuntoli avrebbe palesato la volontà di lasciare il Calcio Napoli per cedere al corteggiamento della Juventus. L’indiscrezione si fa sempre più insistente ed, ormai, ogni giorno emergono dettagli che vorrebbero una fine anticipata del rapporto tra il direttore sportivo e la società azzurra. Voci che, d’altra parte, non sono mai state smentite finora dai diretti interessati, anzi, il discorso di Aurelio De Laurentiis allo stadio Maradona dopo la partita con la Fiorentina suggerirebbe proprio la fondatezza dei rumors.

Cristiano Giuntoli vuole fortemente andare alla Juventus

Con la vittoria dello Scudetto, Giuntoli potrebbe considerare terminato il proprio ciclo a Napoli. Tuttavia il dirigente ha ancora un anno di contratto con la società di De Laurentiis il quale, da parte sua, sarebbe non poco irritato per quello che potrebbe considerare un vero e proprio tradimento. In special modo negli ultimi periodi sono state parecchie le frecciate gettate dal patron azzurro nei confronti dei bianconeri, tra cui quella insistente sugli scudetti mancanti nella bacheca del suo Napoli. Anche la rassicurazione dello stesso Giuntoli ai tifosi, secondo cui finché la società sarà nelle mani del presidente vivrà presente e futuri prosperi, suggeriscono l’intenzione di un addio.

Aurelio De Laurentiis è furioso

Cristiano Giuntoli, pur di approdare a Torino, avrebbe scelto addirittura di rinunciare alla buonuscita. Una proposta accolta da Aurelio De Laurentiis con nervosismo, ma che sarebbe propenso ad accettare vista la grande voglia dimostrata di concludere l’esperienza partenopea.