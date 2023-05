La proposta di De Laurentiis: “Matrimoni allo stadio Maradona”

Celebrare i matrimoni e le prime comunioni allo stadio Diego Armando Maradona. È un’idea lanciata dal presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, che in realtà in questo caso prende ad esempio ciò che avviene in alcuni stadi all’estero.

L’idea di De Laurentiis: matrimoni allo stadio Maradona

Il patron azzurro ha parlato in una intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica: “Noi abbiamo un grandissimo problema con gli stadi: tranne qualche rara eccezione, sono obsoleti, la partita si vede male, c’è la pista d’atletica, come a Napoli o a Roma. E poi, vogliamo portarvi le famiglie? Vogliamo far sì che allo stadio si possa rimanere tutta la giornata a divertirsi, a mangiare? Io allo stadio celebrerei i matrimoni e le prime comunioni”.

La questione dell’ex Stadio San Paolo: un tema antico

Le parole di Aurelio De Laurentiis hanno un fondo assoluto di verità: l’ex stadio San Paolo non è effettivamente una struttura da cui è possibile godere in pieno dello spettacolo dei giocatori in campo. Una questione antica, sulla quale è ormai ridondante tornare. Tuttavia l’impianto è stato ristrutturato recentemente per l’Universiade 2019 ed è improbabile al momento ipotizzare una nuova radicale ristrutturazione, a meno che non vi siano sorprese. Forse l’unica speranza risiede in un passaggio di proprietà dal Comune alla SSC Napoli.