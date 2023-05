De Laurentiis: “Vorrei un giapponese e un americano in squadra. Spalletti affabulatore”

Aurelio De Laurentiis vuole estendere sempre più i confini del Calcio Napoli. Il presidente del club azzurro, in un’intervista rilasciata a ‘La Repubblica‘, ha parlato del suo desiderio di avere calciatori americani e giapponesi. Ha poi elogiato il lavoro di Spalletti ed esaltato le qualità di capitan Di Lorenzo.

Aurelio De Laurentiis: “Vorrei un giapponese e un americano in squadra”

“Mi piacerebbe avere un americano perché in America anche se il campionato vale poco ci sono grandissimi giocatori che risplendono in nazionale. E poi un giapponese, avendo già un coreano, visto che c’è un grande sviluppo del nostro calcio in Oriente e ci sono nuove entrate da considerare. Ma non vorrei mandare via nessuno dei nostri”.

Solo elogi ed attestati di stima per il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo “Il capitano è un uomo straordinario, educatissimo, su cui si può sempre contare”, e l’esaltazione per Luciano Spalletti: “È un condottiero, un grande affabulatore: tutti dovrebbero studiarlo, c’è sempre da imparare da lui”.