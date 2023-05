Clamoroso colpo di scena al TAR: trasferta a Monza riaperta per i tifosi del Napoli

Trasferta nuovamente concessa per i tifosi del Calcio Napoli a Monza. In seguito al ricorso al Tar presentato dalle parti interessate, il provvedimento che era stato firmato dal Casms – con cui si disponeva il divieto di trasferta riguardante la partita Monza-Napoli – è stato sospeso in attesa di un pronunciamento definitivo.

Riaperta la trasferta di Monza-Napoli

Il Casms aveva deciso che i supporters azzurri non avrebbero potuto sostenere la squadra a Monza in seguito a valutazioni legate a questioni di ordine pubblico.

Possibili incroci pericolosi con gli ultras di Udinese e Roma

L’organo che gestisce la sicurezza degli eventi sportivi avrebbe preferito evitare eventuali e possibili incroci pericolosi lungo le autostrade tra gli ultras della squadra campione d’Italia e quelli di Udinese e Roma, impegnate rispettivamente a Firenze e Bologna sempre nella giornata di domenica 14 maggio 2023. Contestualmente era stato disposto il rimborso del costo dei biglietti sostenuto dai tifosi del Napoli.