Il Calcio Napoli perde contro il Monza per 2-0 nel match valido per la 35esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri, freschi di Scudetto, giocano a cuor leggero, e si fanno infilare una volta per tempo dai frizzanti avanti dei brianzoli.

Primo tempo che si chiude con i padroni di casa in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Dani Mota al 18′, bissata dall’ex Andrea Petagna, ancora di proprietà del Napoli, al 54′.

Di Lorenzo e compagni, colpiti nell’orgoglio, provano la rimonta nel finale, ma complici ben due rigori solari non concessi (se non tre) agli ospiti dall’arbitro Cosso e poca lucidità sotto porta, la partita va agli archivi senza iscrivere i partenopei nella sezione marcatori del tabellino.

Monza-Napoli 2-0, l’impressionante ruolino di marcia del Napoli in trasferta

Non accadeva che il Napoli rimaneva all’asciutto in termini di gol fatti in trasferta addirittura dal 4 gennaio 2023, quando gli azzurri persero al rientro dalla sosta per il mondiale per 1-0 contro l’Inter al Meazza di San Siro.

In quell’occasione l’opinione pubblica nazionale considerò la sconfitta contro gli uomini di Inzaghi come un vero e proprio campanello d’allarme, una crisi appena iniziata e che avrebbe fatto perdere altri punti agli azzurri, riaprendo di fatto il campionato.

Il risultato fu diametralmente opposto: il Napoli dopo quel match inanellò la bellezza di 8 vittorie consecutive, mettendo la parola fine alle velleità di qualsiasi avversario.

Quella fu la seconda volta della stagione che i Campioni d’Italia non trovarono la via del gol fuori dalle mura dello Stadio Maradona: la prima risale addirittura alla terza giornata, disputata il 28 agosto 2022: Fiorentina-Napoli 0-0.

Complessivamente, il Napoli quest’anno ha ottenuto il numero impressionante di 14 vittorie su 18 trasferte disputate, con 2 pareggi e sole 2 sconfitte, di cui una, quella contro il Monza, arrivata a titolo acquisito.

Gli azzurri fuori casa hanno il miglior attacco e la miglior difesa, con 35 reti realizzate e 11 subite. Hanno conquistato almeno 13 punti in più degli avversari (Lazio e Atalanta). Un ruolino di marcia impressionante, per una squadra impressionante.