Scudetto, Napoli incanta il The Guardian: “Hanno mostrato al mondo come si festeggia”

La festa scudetto esplosa a Napoli, a poche ore dal trionfo azzurro, ha incantato proprio tutti finendo persino sulle pagine del The Guardian, celebre quotidiano inglese che in un articolo ha celebrato la vittoria dei partenopei.

Festa scudetto del Napoli incanta il The Guardian

“A Napoli hanno mostrato al mondo quanto può essere divertente un’incoronazione, tra film, fuochi d’artificio e un po’ di Freddie Mercury. Dopo aver trionfato ad Udine, i partenopei sono tornati a casa dando vita ad una festa così grande che lo stadio Diego Armando Maradona, da solo, non avrebbe potuto contenere” – si legge nell’articolo firmato dal giornalista Nicky Bandini.

“La partita contro la Fiorentina ha registrato il sold out e altre decine di migliaia di tifosi si sono radunati fuori dai cancelli sapendo che, anche senza biglietto, non c’era nessun posto in cui avrebbero preferito essere. All’interno, un mare di blu ha lasciato il posto al rosso, bianco e verde del tricolore durante uno spettacolo di luci post-partita”.

I napoletani “hanno mostrato al mondo” come si festeggia secondo l’affermato quotidiano britannico, in maniera divertente, gioiosa e anche civile. La città, tutta, si è stretta in un abbraccio di gioia per celebrare quella vittoria attesa da ormai oltre 30 anni. Le strade e le piazze, già colorate di azzurro da mesi, hanno accolto una folla di cittadini ma anche di turisti, giunti in città, da ogni parte del mondo, proprio per prendere parte ai festeggiamenti del Calcio Napoli.

La delusione per la vittoria rinviata, a seguito del match contro la Salernitana, ha lasciato spazio all’emozione incontenibile di un popolo che, dopo 33 anni, ha raggiunto il titolo di campione d’Italia. Proprio in quell’occasione era stato L’Equipe, noto quotidiano francese, ad incoraggiare i napoletani scrivendo: “I napoletani hanno una capacità di festeggiare senza eguali. Era destino, Napoli, capitale del sole, non poteva celebrare questo titolo in un giorno di pioggia”.