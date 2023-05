Napoli testa di serie in Champions, è l’ultima a 32 squadre: come cambierà la competizione

Il Calcio Napoli verrà inserito come testa di serie nel prossimo sorteggio della UEFA Champions League. Grazie alla vittoria dello Scudetto, infatti, gli azzurri per la prima volta nella storia approderanno alla fase a gironi da prima della classe, inseriti nel novero degli avversari da battere. Un privilegio conquistato sul campo dagli uomini di Luciano Spalletti, che si sono affermati sia in Serie A che in campo internazionale a suon di gol e prestazioni spettacolari.

Napoli testa di serie nella prossima Champions League

Questa sarà l’ultima edizione della competizione a 32 squadre. Dalla stagione 2024/2025, infatti, il format delle tre competizioni europee cambierà completamente. In primis verrà esteso il numero delle squadre partecipanti: in particolare la Champions passerà da 32 a 36.

Ma la novità più importante riguarda l’abolizione degli 8 gironi da 4, e l’introduzione di un’unica classifica generale. Alle 36 partecipanti verranno garantite 8 partite casuali (non più 6 come attualmente prevede la formula a gruppi), 4 in casa e 4 in trasferta, contro avversari sorteggiati.

Al termine delle 8 giornate, le prime 8 classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre dal 9° al 24° posto si disputeranno dei playoff in gare di andata e ritorno, per decretare le ulteriori 8 qualificate.

Da lì in poi, classico sistema ad eliminazione diretta: dopo gli ottavi, via ai quarti, alle semifinali e poi alla finalissima, che si disputerà in gara unica.

Una vera e propria rivoluzione che riguarderà da vicinissimo il Napoli, pronto a dominare anche in Europa dopo il trionfo in Italia.

Champions League 2023/2024, ecco tutte le date

Semifinali turno preliminare: 27 giugno 2023

Finale turno preliminare: 30 giugno 2023

Primo turno di qualificazione: 11/12 e 18/19 luglio 2023

Secondo turno di qualificazione: 25/26 luglio e 1/2 agosto 2023

Terzo turno di qualificazione: 8/9 e 15 agosto 2023

Spareggi: 22/23 e 29/30 agosto 2023

Quando si giocano le partite della fase a gironi 2023/24 di Champions League?

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023

Quando inizia la fase a eliminazione diretta della Champions League 2023/24?

Ottavi di finale: 13/14/20/21 febbraio e 5/6/12/13 marzo 2024

Quarti di finale: 9/10 e 16/17 aprile 2024

Semifinali: 30 aprile/1 maggio e 7/8 maggio 2024

Finale: 1° giugno 2024

Dove si giocherà la finale di Champions League 2024?

L’edizione 2023/24 di UEFA Champions League si concluderà a Londra nello stadio di Wembley. L’evento più importante della massima competizione europea per club torna nello stadio di Londra per l’ottava volta (record), e la terza nell’era della UEFA Champions League dopo le finali del 2011 e 2013.