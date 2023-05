Scudetto, evento al Maschio Angioino per celebrare i campioni: ci saranno i calciatori

Non sono ancora terminati i festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Calcio Napoli e prima ancora della grande festa in programma per il 4 giugno 2023, i campioni d’Italia saranno celebrati con un evento dedicato che si terrà presso il Maschio Angioino, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni.

Scudetto del Napoli, evento al Maschio Angioino

“Come Comune di Napoli vogliamo ringraziare pubblicamente la SSC Napoli per il lustro che ha dato alla città con il terzo scudetto. Sono contento che l’amministrazione si sia ufficialmente impegnata nel farlo attraverso un evento che si terrà quanto prima presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino“ – ha rivelato Gennaro Acampora, capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Napoli.

Il club azzurro sarà, dunque, ospitato all’interno del sito partenopeo per una cerimonia pubblica. Ne prenderanno parte il presidente Aurelio De Laurentiis, l’allenatore Luciano Spalletti, i calciatori, lo staff tecnico e tutti coloro che hanno contribuito, con il loro lavoro, al trionfo della squadra.

“Con questo momento, proposto insieme al consigliere Flocco, vogliamo premiare non solo la squadra, il presidente De Laurentiis e mister Spalletti, ma anche chi ha lavorato dietro le quinte con scrupolo, competenza e professionalità. Sono in prevalenza cittadini napoletani e della città metropolitana, sono anche loro campioni ed è giusto che meritino un riconoscimento ufficiale. Questo successo, arrivato dopo 33 anni, è anche della città e desideriamo sottolinearlo” – ha concluso.

Intanto già fervono i preparativi per il 4 giugno 2023, data di fine del campionato nonché giornata scelta per l’ultima ed ufficiale festa che avrà luogo a Napoli. Stando alle prime indiscrezioni, oltre allo stadio Diego Armando Maradona e la centralissima piazza del Plebiscito, i festeggiamenti coinvolgeranno diverse piazze partenopee. L’idea è quella di allestire palchi e dare vita a svariati spettacoli ed attrazioni in svariati punti della città, riuscendo in questo modo anche a disperdere la folla.