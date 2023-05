Napoli verso la grande Festa Scudetto: premiazione, tanti palchi e spettacolo al Plebiscito

Napoli si prepara a vivere l’ultima ed ufficiale festa scudetto, attesa per il prossimo 4 giugno, che interesserà diverse piazze, compresa quella del Plebiscito che dovrebbe dare il via ad un grande spettacolo, probabilmente trasmesso in diretta televisiva: per la conduzione il nome attualmente delineato è quello di Stefano De Martino ma nulla è ancora stato ufficializzato. A renderlo noto è Il Mattino.

Napoli pronta alla festa scudetto: spettacolo in piazza Plebiscito

Sono diverse le ipotesi circolate sul grande evento che animerà l’intera città partenopea. La data più probabile resta quella del 4 giugno, subito dopo la partita giocata in casa dagli azzurri ed il sindaco Gaetano Manfredi ha confermato la volontà di finanziare i palchi in città e in provincia per dare il senso di una festa diffusa e partecipata.

L’intenzione del primo cittadino è quella di istituire palchi in diverse piazze e in alcuni Comuni dell’area metropolitana così da consentire ai cittadini di poter festeggiare in ogni angolo di Napoli, disperdendo la folla anche per questioni di sicurezza.

LEGGI ANCHE

Scudetto, evento al Maschio Angioino per celebrare i campioni: ci saranno anche i calciatori

Scudetto, la grande festa del 4 giugno: tra palchi e spettacoli

Non sarà solo piazza del Plebiscito, dunque, ad essere invasa dai festeggiamenti del Calcio Napoli: le altre location che sarebbero già state individuate dall’amministrazione sono piazza Mercato, Scampia e la zona tra Bagnoli e Fuorigrotta, oltre ad un palco collocato a Nola e un altro nel Vesuviano. A queste si aggiunge naturalmente lo stadio Diego Armando Maradona, fulcro centrale della festa, dove la Lega Calcio consegnerà agli azzurri la coppa e le medaglie celebrative.

Il post-partita, con tanto di festeggiamenti, dovrebbe essere trasmesso in diretta televisiva su Dazn oppure, stando alle prime indiscrezioni, potrebbe finire direttamente in Rai. Il presentatore al momento prescelto da De Laurentiis sembra essere Stefano De Martino, celebre ballerino e conduttore televisivo nonché tifosissimo del Napoli.