Napoli, gli obiettivi non finiscono mai: i record da battere nelle ultime tre partite

Il Calcio Napoli torna in campo domenica 21 maggio 2023 alle ore 18 contro l’Inter, fresca di qualificazione alla finale di UEFA Champions League. I Campioni d’Italia affronteranno la partita in programma allo Stadio Maradona e le altre due restanti con la testa sgombra, cercando probabilmente di togliersi qualche piccola soddisfazione in termini statistici.

Gli azzurri possono infatti ancora eguagliare e battere alcuni record storici da quando il campionato di Serie A è diventato a 20 squadre (2004-2005). Il primo riguarda il numero di vittorie complessive, di cui attualmente è padrone il Napoli di Maurizio Sarri del 2017/2018.

Gli uomini di Spalletti per ora hanno avuto la meglio sugli avversari per 26 volte vincendo il tanto agognato tricolore, mentre in quella stagione funesta non bastarono 28 vittorie e 91 punti conquistati per alzare al cielo uno Scudetto che grida ancora vendetta.

Altro record che Di Lorenzo e compagni dovranno difendere, riguarda i gol subiti: per ora è proprio l’attuale rosa ad avere il primato, con sole 25 reti incassate. Basterà prenderne meno di 4 in 3 partite per stabilirne uno nuovo: l’avversario da battere è sempre il Napoli 2017/18, che in quella stagione ne subì 29.

Più complicato, ma non impossibile, eguagliare o superare la differenza reti del Napoli 2016/2017, che grazie anche all’incontrastabile record di 94 gol fatti, riuscì ad ottenere uno scarto positivo di 55 realizzazioni. Quest’anno il dato è fermo a 45: servirà segnare 10 gol in più dei tre avversari rimanenti, magari aiutandosi con una goleada. Molto complicato.

Passando all’aspetto disciplinare, quello di quest’anno è il Napoli più corretto da quando il club è riapprodato nella massima serie a 20 squadre. Sono per ora solo 44 i cartellini ricevuti dai calciatori azzurri, di cui 43 gialli ed un rosso diretto. La stagione che si avvicina di più dal punto di vista disciplinare è sempre la 2017/18: in quell’anno furono 56 i gialli e 3 i rossi, di cui 2 diretti.

Napoli, ecco alcuni record possibili da battere entro fine stagione

Vittorie totali in stagione: attuali 26, da battere 28 (2017/2018);

Gol subiti in stagione: da difendere 25, record attuale 29 (2017/2018);

Differenza reti: attuale 85, da battere 55 (2016/2017);

Cartellini ricevuti: da difendfere 44, record attuale 56 (2017/2018).

Le tre restanti partite di Serie A

36esima giornata: Napoli-Inter;

37esima giornata: Bologna-Napoli;

38esima giornata: Napoli-Sampdoria.