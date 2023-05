VIDEO/ Bogliacino cuore azzurro: “Complimenti al Napoli per lo scudetto. Sono contento”

Mariano Bogliacino cuore azzurro. L’ex centrocampista del Calcio Napoli invia un videomessaggio alla pagina Tiktok Un sogno nel cuore nel quale si congratula con la squadra per la vittoria dello Scudetto e ricorda con grande affetto la sua esperienza all’ombra del Vesuvio.

Bogliacino fu uno dei protagonisti della rinascita del Napoli

Il calciatore uruguaiano approdò al Napoli dalla Sambenedettese il 1 luglio del 2005, entrando immediatamente nel cuore dei Napoletani grazie alla sua classe in campo ed alla pacatezza mostrata nelle uscite pubbliche.

Protagonista della cavalcata del club di De Laurentiis dalla serie C alla A, si legò irrimediabilmente ai cuori azzurri rendendosi protagonista del primo storico gol europeo del nuovo Napoli il 20 luglio 2008 in Grecia contro il Panionios nell’andata della finale di Coppa Intertoto.

Quella realizzazione su assist del Tanque Denis rappresentò uno degli storici crocevia che i supporters partenopei ricordano con più affetto: il ritorno nelle competizioni europee fino a qualche anno prima rappresentava infatti una vera e propria chimera.

“Ciao amici, volevo fare i miei complimenti al Napoli Calcio per aver vinto questo scudetto che si aspettava da molto tempo. Io e la mia famiglia siamo veramente contenti. Vi mando un saluto grande. Sempre forza Napoli, un abbraccio a tutti” – ha detto nel videomessaggio.

Mariano Bogliacino ha giocato con il Napoli fino al 2010, collezionando in Serie A la bellezza di 102 presenze, condite da 7 gol e 8 assist. Si è ritirato nel 2022, dopo essere tornato in patria. Ha segnato con la maglia azzurra in totale 19 gol tra Serie C, Serie B, Serie A, Coppa Italia e Coppa Intertoto.

L’ultima rete dell’uruguaiano risale al 12 dicembre del 2009, al 96′ di un Cagliari-Napoli terminato 3-3 grazie al suo gol in tuffo di testa all’ultimo secondo di recupero, e balzato agli onori della cronaca per la famigerata pallonata scagliata dal Pocho Lavezzi addosso all’allora tecnico sardo Massimiliano Allegri.

La Serie C vinta con gli azzurri nel 2006 è stato di fatto la sua unica competizione europea vinta, mentre in Uruguay ha conquistato il campionato di Clausura nel 2016 con la maglia del Plaza Colonia.