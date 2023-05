Il Calcio Napoli è tornato ad allenarsi. Gli azzurri si sono ritrovati oggi all’SSCN Konami Training Center di Castelvolturno, per preparare la partita contro l’Inter in programma allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta domenica 21 maggio 2023 alle ore 18.

La sfida, valida per la 36esima giornata del campionato di Serie A, arriva per i partenopei dopo la sconfitta di Monza per 2-0 maturata nell’ultima partita disputata.

Report da Castelvolturno, assente Osimhen per un attacco influenzale

Come riporta il sito ufficiale del Napoli, la squadra si è allenata sul secondo campo dell’impianto, aprendo la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro di potenza aerobica. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto.

Assente Osimhen per uno stato influenzale, mentre Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in campo. Stagione finita invece per il Chucky Lozano: il messicano ha rimediato una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro contro la Fiorentina il 7 maggio 2023, nella partita che ha visto gli azzurri salutare per la prima volta il pubblico presente all’ex Stadio San Paolo da campioni d’Italia.

Gli uomini di Luciano Spalletti si apprestano così ad affrontare le ultime tre partite di una stagione trionfale, che li ha visti dominare dall’inizio del campionato. Il sogno Scudetto è stato coronato alle 22,37 del 4 maggio 2023 in quel di Udine.

Dopo la sfida contro l’Inter di domenica 21 maggio 2023, gli azzurri saranno impegnati allo stadio Dall’Ara sul campo del Bologna il 28 maggio 2023, prima di ospitare nel catino di Fuorigrotta il 4 giugno 2023 la Sampdoria per l’ultima giornata di campionato.

Al termine della partita contro i già retrocessi blucerchiati, Di Lorenzo e compagni riceveranno il trofeo ufficiale del tricolore dalla Lega Serie A. Sarà una premiazione memorabile al termine della quale partirà la tanto attesa festa Scudetto, organizzata nelle piazze più importanti di Napoli e provincia: l’epicentro sarà piazza Plebiscito.