De Laurentiis pazzo di Napoli: “Qui non si può essere depressi, basta guardare il Golfo”

Ha espresso parole d’amore per la città partenopea Aurelio De Laurentiis, presidente del Calcio Napoli, subito dopo il trionfo della squadra che ha coronato il sogno dei tifosi azzurri. Intervistato dal direttore di La Repubblica, Maurizio Molinari, ha voluto pubblicamente ringraziare il capoluogo campano, esaltandone le meraviglie.

De Laurentiis esalta Napoli: “Qui non si può essere depressi”

“Qui a Napoli non si può essere depressi perché basta aprire la finestra, guardare il Golfo… e uno come fa a essere depresso? Noi abbiamo delle città pazzesche ma anche nella provincia, nella piccola provincia, quella tanto decantata da Pietro Germi. Lei quando va in provincia rimane suggestionato dall’architettura, dalla gente, dalla passionalità. In America, invece, è un po’ tutto più flat“ – ha detto.

Una città piena di meraviglie per gli occhi, accogliente e calorosa come poche, che lo stesso patron del Napoli ha voluto ringraziare. Alla domanda del direttore Molinari “pensa di aver più dato o ricevuto da questa città”, De Laurentiis non ha esitato a rispondere: “Io penso di aver più ricevuto”.

“Per me dare è normale, cioè io non chiedo mai niente. Io penso che nella vita si debba dare, dare, dare, senza mai chiedere nulla in cambio. Questo mi appartiene. Lo dico sempre ai miei figli. Gli dico cercate di non fare mai qualcosa perché qualcuno vi deve dare qualche cosa. Secondo me non vi devono nemmeno dire grazie, siete voi che dovete ringraziare gli altri“.

Ora non resta che attendere la vera e grande festa dedicata ai campioni d’Italia che molto probabilmente si terrà il 4 giugno 2023, data di fine campionato. Stando alle prime indiscrezioni, i festeggiamenti spazieranno dallo stadio Diego Armando Maradona a piazza del Plebiscito, toccando diverse piazze della città.