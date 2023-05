De Laurentiis respinge le dimissioni di Giuntoli: il presidente non vuole smantellare il club

Aurelio De Laurentiis blocca Cristiano Giuntoli. Secondo il Corriere dello Sport, il patron del Calcio Napoli non avrebbe nessuna intenzione di liberare il ds che tanto bene ha fatto negli ultimi anni, contribuendo con le sue manovre di calciomercato a mettere in piedi la squadra che poi ha conquistato il terzo, storico Scudetto.

Il presidente De Laurentiis rifiuta le dimissioni di Giuntoli

Il presidente azzurro pare abbia respinto in modo fermo e deciso le dimissioni del dirigente, già in odore di approdare alla Juventus da settimane. Il contratto scadrà nel 2024 e il patron del Napoli non vuole smantellare immediatamente lo staff che ha portato il tricolore nella città partenopea.

Inevitabilmente questo clima di incertezza influenza il mercato partenopeo, che sonnecchia in attesa di una svolta in tal senso. Il 1 luglio 2023 la sessione estiva di compravendita, il Napoli ha un mese e mezzo per decidere chi dovrà occuparsene.