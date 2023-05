Clima surreale a Castel Volturno, le voci su Spalletti e Giuntoli destabilizzano gli azzurri

Il Calcio Napoli si è ritrovato mercoledì 17 maggio 2023 a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti in vista della partita di domenica 21 maggio 2023 in programma allo Stadio Maradona, che vedrà impegnati gli azzurri contro l’Inter.

I partenopei, freschi di Scudetto, si opporranno a quella che sarà la finalista di UEFA Champions League: i nerazzurri hanno infatti eliminato i cugini rossoneri del Milan nella doppia semifinale di San Siro..

Le voci su Spalletti e Giuntoli non aiutano il Napoli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Di Lorenzo e compagni si sarebbero allenati ieri in un clima surreale: a Castel Volturno si respirava infatti un’aria sommessa e stranamente silenziosa.

L’ambiente partenopeo sta risentendo delle incertezze riguardanti il futuro di due punti cardine come il mister Luciano Spalletti ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Se per quest’ultimo l’addio sembrava cosa fatta, viste le insistenti voci che nelle ultime settimane si erano susseguite circa il suo imminente approdo alla Juventus, per il tecnico originario di Certaldo i dubbi sul rinnovo sono cadute sulla squadra come un fulmine a ciel sereno.

Secondo GdS le vibrazioni recepite al Konami Training Center non sembravano provenire da una squadra Campione d’Italia. Sembrava l’atteggiamento tipico di chi non era riuscito a raggiungere gli obiettivi stagionali e si avviava alla fine di un campionato mediocre.