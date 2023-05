Lavori Stadio Maradona, c’è l’accordo tra Manfredi e ADL: sarà abolita la pista d’atletica

Arriva l’accordo tra il sindaco Gaetano Manfredi ed il presidente del Calcio Napoli Aurelio De Laurentiis. I due hanno trovato un punto d’incontro sulla questione Stadio Maradona, e si occuperanno in collaborazione dei lavori di ristrutturazione dell’impianto.

Accordo De Laurentiis-Manfredi: i lavori allo Stadio Maradona si faranno

Lo stesso Manfredi ha anche smentito le voci riguardanti la messa in vendita del campo di Fuorigrotta, che anzi l’amministrazione comunale ha intenzione di trasformare nel centro economico e commerciale dell’area occidentale della città. L’obiettivo da raggiungere assieme al patron azzurro sarà quello di modernizzare e mettere in sicurezza l’impianto in meno di dieci anni: l’Italia potrebbe essere scelta infatti come sede dei campionati europei di calcio in programma il 2032.

Se così fosse, il Comune di Napoli potrebbe usufruire anche dei fondi derivanti dall’assegnazione della competizione iridata alla FIGC. I lavori proposti da De Laurentiis ed accettati dal sindaco cambieranno in maniera epocale l’impianto: verrà infatti eliminata la pista d’atletica e gli spalti verranno avvicinati al campo da gioco, andando ad aumentare anche il numero di posti a sedere.