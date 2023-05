A Napoli tutto si tinge di azzurro: a bordo dei treni con i nuovi biglietti scudetto

Da questa mattina nei punti vendita dell’EAV sono in vendita i nuovi biglietti lanciati per celebrare la vittoria dello scudetto del Napoli. Si tratta di un’iniziativa sviluppata in accordo con il consorzio Unico Campania.

EAV, in vendita i biglietti dedicati allo scudetto del Napoli

Sono in totale 8 i differenti titoli di viaggio acquistabili per salire a bordo dei treni dell’EAV, ognuno con una diversa grafica dedicata all’impresa sportiva che continua ad animare la città. Quel sogno, atteso da oltre 30 anni, continua ad essere celebrato tra strade addobbate e omaggi alla squadra che ha reso possibile il trionfo.

Sui titoli di viaggio spicca il tricolore ma anche le tipiche frasi celebrative che hanno accompagnato la vittoria degli azzurri: “Un giorno all’improvviso mi innamorai di te” e “Scusate il ritardo” che, riprendendo il capolavoro di Massimo Troisi, rimarca in chiave ironica anche il problema dei ritardi lamentati dall’utenza.

C’è anche il biglietto dedicato alla splendida coreografia inscenata sugli spalti dello stadio Diego Armando Maradona così come quello in onore di Victor Osimhen, l’attaccante nigeriano che ha segnato il gol decisivo per il titolo di campioni d’Italia. I biglietti si acquistano alla tariffa normale dei titoli di viaggio regionale senza nessun sovrapprezzo.