Il Calcio Napoli e Coca-Cola in trattativa per diffondere delle bottiglie con l’immagine di Kvicha Kvaratskhelia. Si tratterebbe di una iniziativa nata in vista dell’Europeo Under 21 in Georgia, il Paese di Kvara, che tra i confini nazionali adesso è un vero e proprio idolo.

L’immagine di Kvaratskhelia sulle bottiglie di Coca Cola in Georgia

Il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe al lavoro per la cessione dei diritti di immagine di Kvaratskhelia: l’etichetta che è circolata soprattutto attraverso i social sarebbe, dunque, un prototipo che in quanto tale potrebbe anche essere suscettibile di modifiche, ammesso che si riesca a raggiungere un accordo tra Coca-Cola, il Napoli ed ovviamente la Federcalcio della Georgia, nazione ospitante del prossimo Europeo Under 21 insieme alla Romania.

Lo scontro tra Napoli e Coca Cola: cosa è successo

Kvicha Kvaratskhelia fa parte della formazione Under 21 della Georgia. Coca-Cola e la federcalcio georgiana hanno raggiunto un accordo per la vendita di bottiglie recanti l’etichetta con l’immagine dei calciatori, tra cui ovviamente il fuoriclasse del Napoli. Le due parti però – evidentemente – ignoravano il fatto che la società di Aurelio De Laurentiis detiene il 100% dei diritti di immagine del calciatore, tanto da non aver messo al corrente i partenopei dell’iniziativa.

Dopo le iniziali proteste del Napoli, che comportavano la richiesta di rimozione dal commercio di bottiglie di Coca-Cola con la foto di Kvara, sembra che un accordo sia praticamente a portata di mano.