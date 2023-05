Il Calcio Napoli torna in campo domenica 21 maggio 2023 alle ore 18 per il match di campionato che lo vedrà impegnato allo Stadio Maradona contro i rivali dell’Inter. La partita, valida per la 36esima giornata di campionato, vedrà gli azzurri di Luciano Spalletti impegnati contro i nerazzurri di Simone Inzaghi in un incontro che vedrà protagonisti i nuovi campioni d’Italia e la prossima finalista di UEFA Champions League.

Dove vedere Napoli-Inter in TV e streaming

La partita si giocherà domenica 21 maggio 2023 con calcio d’inizio alle ore 18,00. La diretta di Napoli-Inter verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per vederla in televisione bisognerà usare l’app Dazn su smart tv compatibile, oppure usare i dispositivi Amazon Firestick, Google Chromecast, console PlayStation e XBox o ancora TIMVISION Box. Naturalmente si dovrà possedere un abbonamento a Dazn. Chi possiede un abbonamento sia a Sky che a Dazn può attivare la Zona Dazn e guardare Napoli-Inter sul canale 214 di Sky Sport.

La partita Napoli-Inter potrà essere vista in streaming su smartphone e tablet tramite l’app Dazn, ma anche su computer o notebook collegandosi al sito di Dazn e cliccando sulla finestra della gara.

Napoli-Inter, le ultime di formazione

Il Napoli si prepara alla sfida che potrà con la tranquillità propria dei campioni d’Italia. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Mario Rui e Lozano: il messicano ne avrà fino a fine stagione. Spazio al loro posto per Olivera e Politano.

Le probabili formazioni, squalificati, infortunati

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Luciano Spalletti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Mario Rui, Lozano

Diffidati: Elmas, Osimhen, Kim

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Simone Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Skriniar, Mkhitaryan

Diffidati: Acerbi, De Vrij, Dumfries, Brozovic, Mkhitaryan