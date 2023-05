Nel corso della conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro Folgarida che il Calcio Napoli svolgerà dal 14 al 25 luglio 2023, il presidente Aurelio De Laurentiis si è lasciato andare ad una battuta sull’ormai famoso Steccolecco, il presunto gelato dedicato agli azzurri circolato in queste ultime ore sui social.

De Laurentiis: “Volevo regalarvi il nuovo Steccolecco del Napoli”

“Vi volevo regalare il nuovo “Stecco Napoli”, il nuovo gelato azzurro, ma mi si è rotto il frigorifero e non ve l’ho potuto portare (riferito ai giornalisti presenti). Ce n’è anche uno con una granella che sembra la testa di Osimhen“.

“Inoltre una preghiera: noi siamo qui per parlare del prossimo ritiro e delle novità riguardanti Dimaro 2023. Non mi ponete domande che non c’entrano con questo, di calcio e di Napoli ne parleremo più in là. Abbiamo una partita importante contro l’Inter e quindi ne parleremo poi”.