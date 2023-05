Il Napoli batte 3-1 l’Inter allo Stadio Maradona, primo gol in serie A per Gaetano

Il Calcio Napoli batte 3-1 l’Inter allo Stadio Maradona nell’incontro valido per la 36esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri riescono ad avere la meglio degli uomini di Simone Inzaghi grazie ad un secondo tempo giocato a livelli altissimi.

Napoli-Inter 3-1, primo gol in serie A per Gianluca Gaetano

Primo tempo avaro di occasioni, che però vede i nerazzurri rimanere in dieci uomini per l’ingenua espulsione di Gagliardini, doppia ammonizione, al 41′. In uno stadio gremito in ogni ordine di posto e tinto d’azzurro, gli uomini di Luciano Spalletti aggrediscono gli avversari fin da inizio ripresa, e passano in vantaggio grazie ad una bellissima girata di Frank Zambo Anguissa al 67′.

Il Napoli continua a spingere, mettendo l’Inter alle corde. A 20′ dal termine l’allenatore azzurro decide di sostituire Victor Osimhen, che non la prende bene e manda platealmente il tecnico a quel paese. Una nota stonata in un pomeriggio di festa.

Quando meno te l’aspetti, nell’unica sortita offensiva degli ospiti, arriva il pareggio di Romelu Lukaku, che con una zampata all’82’ approfitta di un distratto Juan Jesus per trafiggere da due passi l’incolpevole Meret.

Dopo soli 3′ arriva però la perla del capitano Giovanni Di Lorenzo, che con un sinistro a giro da fuori area pesca l’incrocio dei pali e fa esplodere il Maradona. Bellissimo e ricco di significati l’abbraccio con Spalletti.

La domenica tutta azzurra si conclude con un’altra perla: al tramonto della partita, in contropiede, arriva infatti il dolcissimo tocco di Gianluca Gaetano, che supera Onana e realizza il suo primo gol in Serie A con la maglia dei suoi sogni.

Il talentino partenopeo corre incredulo sotto la curva per ricevere l’abbraccio del pubblico, senza riuscire a trattenere la visibile emozione.

I campioni d’Italia vincono così per 3-1 e raggiungono quota 86 in classifica con ancora due partite da disputare, contro Bologna e Sampdoria.