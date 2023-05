Ancora in bilico il futuro di Luciano Spalletti sulla panchina del Calcio Napoli. Il tecnico di Certaldo, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, potrebbe addirittura concedersi un anno sabbatico. Il suo rapporto con De Laurentiis si sarebbe raffreddato dopo la famigerata PEC con la quale il club ha esercitato il diritto di rinnovo unilaterale sul contratto del mister.

Spalletti si sarebbe sentito trattato come un impiegato qualsiasi, mentre avrebbe gradito più considerazione di una gelida mail, alla luce di quanto prodotto in due anni in termini di risultati, culminati con la straordinaria vittoria dello Scudetto.

L’allenatore del Napoli avrebbe inoltre messo in dubbio il suo futuro lavorativo in toto: secondo indiscrezioni lo stress accumulato in questi anni lo starebbe portando a prendere una decisione radicale. Alla soglia dei 65 anni, infatti, Spalletti potrebbe decidere di fermarsi almeno un anno per ricaricare le batterie e godersi i frutti di quanto seminato in tanti anni di carriera.